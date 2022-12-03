İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu'dan Yeniçağ'a ziyaret

DÜNDAR BATIK - YENİÇAĞ



İYİ Parti Sözcüsü Prof Dr. Kürşad Zorlu, Yeniçağ yayın grubunu ziyaret ederek, İmtiyaz Sahibi Ahmet Çelik ve İcra Kurulu Başkanı Ahmet Yabuloğlu'yla görüştü.



“TÜRKİYE'NİN MİLLİ MERKEZİ OLDUK”

Görüşmede partisinin çalışmaları hakkında bilgi veren Zorlu, il kongrelerinin partileri açısından yaklaşan seçim öncesi hem sıçrama hem farklı bir motivasyon kaynağı olacağını belirterek, "Yaklaşan bir seçim var. Seçim öncesi birlik ve beraberliği sağlayabilmek, hakça bir rekabet içerisinde bütün teşkilatlarımızın uyum içerisinde olmasını Genel Başkanımız gurup toplantısında vurguladı. Bu seçim bize göre köprüden önce son çıkış, ya da yıkımın son halkası olarak tarihe geçecek bir seçim. İYİ Parti bu anlamda Türk Milleti'nin en önemli umudu, Türkiye'deki tüm kesimlerin gönül rahatlığıyla kendilerini ifade edebileceği, sorunlarını dile getirebileceği yegane parti. Son seçimlere göre ülke genelinde son derece rağbet gördüğü ortada. Gittiğimiz meydanlarda, esnaf ziyaretlerinde, yapılan anketlerde bunu görüyoruz. Tabi ki bizim tek hedefimiz iktidar olmak. Tek rakibimiz de doğrudan AK Parti. Bu anlayışla Türkiye'nin sorunlarını çözme iradesi içerisindeyiz." dedi.







“KADIN YÜKSELMEZSE, ALÇALIR VATAN”

Seçim sürecinin bir halkası olarak 25 Aralık'ta Ankara Arena Spor Salonu'nda çok önemli etkinlik gerçekleştireceklerini belirten Zorlu, ''Kadın yükselmezse alçalır vatan' sloganıyla ülke genelinde 15 bin civarında kadın vatandaşımızı Ankara'da buluşturacağız. Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu ekonomi ama, kadının ekonominin içerisinde yer aldığı ölçüde, hakkını alamayışı sorunun boyutlarından bir tanesi. Bu soruna dikkat çekmek amacıyla 'Büyük Kadın vizyonu' belgemizi de o tarihte açıklayacağız. Dolayısıyla bütün kadınlarımızı Yeniçağ aracılığıyla Ankara'ya davet ediyorum. İYİ Parti'nin önümüzdeki seçimin kilit partisi olacağını net bir şekilde görebiliyoruz.'' şeklinde konuştu.







“İYİ PARTİ İCRAATLARI İKTİDARI ÜRKÜTÜYOR”

İYİ Parti'nin ülke meselelerine yönelik gerçekçi hamleleri siyasi iktidarın dikkatinde olduğunu belirten Kürşad Zorlu sözlerini şöyle sürdürdü: ''İYİ Parti'nin memleket meselelerinde iç ve dış politikada gerçekçi icraatları siyasi iktidarı ürkütüyor. Genel Başkanımızın en son olarak Suriye'ye heyet gönderme kararı bunun son örneği. Artık sığınmacı probleminin Türkiye için taşınamaz bir yük olması ve bu sorunu hükümetin sanki seçim sonrasına atarak davranacakmış gibi yaklaşımı, milleti oyalama tekniğiyle bu sorunu daha da içinden çıkılmaz bir hale getireceğine inanıyoruz. Bunun için de genel başkanımız hem yapıcı muhalefet anlayışımız, hem de bu sorumluluk gereğince bir çağrıda bulunduk. Dışişleri Bakanlığı'na da pazartesi günü (yarın) Başkanlık Divanı Toplantımız sonrasında resmi müracaat yapacağız. Tabii ki Dışişleri'nden gelecek cevabı bekleyeceğiz. Her halükarda yol haritamız hazır. Biz kararlıyız. Görüşmeleri bir şekilde başlatarak en azından milletimizin bir seçim arifesinde kimin neyi ne şekilde yapmak istediğini kendi açımızdan ortaya koymuş olacağız. Biz devletin itibarını önemsediğimiz için Dışişleri Bakanlığı'na müracaat yapacağız. Ondan olumlu cevap geleceğini ümit ediyoruz. Bir müddet bekleriz, aksi durumda biz kendimize, milli duruşumuza ve devletimizin itibarına yakışır şekilde Suriye'ye gitmek için gereğini yapma kararlılığındayız. Eğer görüşmeye gidebilirsek, birinci başlığımız sığınmacı problem olacak. Bunun yanında PKK/YPG terör örgütünün de Suriye'deki konuşlandığı yeri ve biçimi kendi politik duruşumuz açısından kırmızı çizgi kabul ediyoruz. Aynı zamanda Esad'la ya da yetkili bir makamla görüşmemizin başlıklardan biri de bu olacak.''







"SURİYE'DEKİ HÜKÜMETLE EĞER GERÇEKLEŞİRSE GÖRÜŞECEĞİZ"

Suriye'de yaşayan Türkleri de görüşmelerde gündeme getireceklerini belirten Zorlu, ''Suriye makamlarıyla görüşmede, Irak Türkleri gibi Suriye'de yaşayan Türklerin de haklarının anayasal güvence altına alınması da gündemimizde olacak. Suriye Türkmen Meclisi 2 yıldır kapalı. Çünkü mevcut hükümet Suriye'deki Türkmenleri kendisine yük olarak görüyor. Sahada yapmak istedikleri karşısında elini zayıflatan bir şey olarak görüyor. Onların kendi aralarında örgütlenmesini güçlenmesini istemiyor. Bizim yaklaşımımız içerisinde Suriye'deki hükümetle eğer gerçekleşirse bu konuyu görüşeceğiz.'' şeklinde konuştu.





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