İYİ Partili Tatlıoğlu’ndan adaylık açıklaması

Tatlıoğlu, Sayın Genel Başkanıyla yaptığı görüşmede siyaset ve ülke gündemi hakkında fikirlerini paylaştıklarını ve bu zamana kadar onurla yürüttükleri birlikte yürüyüşlerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, ülkelerine ve milletlerine parlamento dışında hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Tatlıoğlu paylaşımında “Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki döneme dair siyaset ve ülke gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu, bizim de düşüncelerimizi aldı. Kendilerine şükranlarımı sunarım. Bu zamana kadar onurla yaptığımız birlikte yürüyüşümüz, güçlenerek devam edecektir. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve Milletimize Parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız. Hayırlısı inşallah.” ifadelerini kullandı.