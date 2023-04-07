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İYİ Partili Tatlıoğlu’ndan adaylık açıklaması

İYİ Parti'nin TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, 14 Mayıs'ta yapılacak milletvekilliği genel seçimleri için aday olmayacağını Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

Haber Giriş: 7 Nisan 2023 Cuma - 19:35
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İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu’ndan adaylık açıklaması

İYİ Partili Tatlıoğlu’ndan adaylık açıklaması
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Tatlıoğlu, Sayın Genel Başkanıyla yaptığı görüşmede siyaset ve ülke gündemi hakkında fikirlerini paylaştıklarını ve bu zamana kadar onurla yürüttükleri birlikte yürüyüşlerinin güçlenerek devam edeceğini belirtti.

Ayrıca, ülkelerine ve milletlerine parlamento dışında hizmet etmek için çaba göstereceklerini ifade etti.

Tatlıoğlu paylaşımında “Bugün Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın Genel Başkanımız önümüzdeki döneme dair siyaset ve ülke gündemi üzerine değerlendirmelerde bulundu, bizim de düşüncelerimizi aldı. Kendilerine şükranlarımı sunarım. Bu zamana kadar onurla yaptığımız birlikte yürüyüşümüz, güçlenerek devam edecektir. 14 Mayıs seçimleri için milletvekili adayı olmayacağım. Ülkemize ve Milletimize Parlamento dışında hizmet etme gayretinde olacağız. Hayırlısı inşallah.” ifadelerini kullandı.

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