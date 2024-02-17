İYİ Parti’de Adana İl Başkanlığına Veysel Yıldız atandı

Yıldız’a tebligat, partinin Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ayyüce Türkeş tarafından yapıldı.

Düzenlenen devir teslim töreninde konuşan Türkeş, Kocacık'a bugüne kadar yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ederken, Yıldız’a da “Hayırlı, uğurlu olsun.” diyerek başarı dileklerini iletti.

“HİZMET VE SİYASET BİR BAYRAK YARIŞIDIR”

Adana’da parti içi uyuma dikkat çeken Türkeş, “Şehrimiz için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren, kurulduğu günden bugüne emeği geçen dava arkadaşlarımıza yürekten başarılar diliyorum. İl Başkanı olarak atanan Sayın Veysel Yıldız’a hayırlı olsun dileklerimizi iletiyorum. Hizmet ve siyaset bir bayrak yarışıdır. Şimdi ise bu bayrağı İl Başkanımız Veysel Yıldız devraldı. Almış olduğu bu bayrağı daha yükseklere taşıyacağına sonuna kadar inanıyoruz.’’ ifadelerini kullandı.

YILDIZ: ADANA İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ

Yeni İl Başkanı Veysel Yıldız ise şu şekilde konuştu:

“Bu güzel dileklerinden Dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkan adayı Sayın Ayyüce Türkeş’e teşekkür ediyorum. İnşallah birlikte hayırlı hizmetlerde bulunacağız. Görevi devir aldığımız İl Başkanı Sayın Kocacık ve ekibine yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Adana için koşturmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir yerel seçim var. Biz 31 Mart seçim hazırlıklarına, çalışmalarımıza başlıyoruz. Adana için bir ve beraber olarak çalışmalara devam edeceğiz. Bana verilen bu görevi, yüce Allah alnımın akıyla tamamlamamı ve onurumla teslim etmemi nasip etsin.”