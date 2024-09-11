İYİ Parti'de beddualı ayrılık: Allah bin türlü belasını versin

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İYİ Parti'de beddualı ayrılık: Allah bin türlü belasını versin

İyi Parti Sarız İlçe Başkanı İbrahim Şimşek, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yaparak ilçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı.

İYİ Parti’de istifalar art arda geliyor. Son olarak, İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’ın partisinden ayrılmasının ardından, bir istifa haberi de Sarız İlçe Başkanlığı görevini yürüten İbrahim Şimşek’ten geldi.

Şimşek, partisinden ve görevinden ayrıldığını duyurduğu açıklamasında, dikkat çeken bir şekilde beddua etti. Açıklamasında, "Partiyi bu duruma düşürenlerin de Allah bin türlü belasını versin" şeklinde ifadelerde bulunan Şimşek, partideki gelişmelere sert bir tepki gösterdi.

"BEN VİCDANEN ÇOK RAHAT BIRAKIYORUM"

Açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Kurucusu olduğum ve yedi yıldır büyük bir özveriyle yürüttüğüm İYİ Parti Sarız İlçe Başkanlığı görevimi sağlık sorunlarım nedeni ile bugün itibariyle bırakıyorum. Allah ömür verdiği süre içerisinde partime bir nefer olarak çalışacağım. Ancak; bazı bildiklerimi de söylemek zorundayım. Son Genel seçimde oyunu arttıran tek ilçeyiz. Bununla da gurur duyuyorum. Hayatımda yalpa yapmadım. Doğru bildiklerimin hep arkasında durdum. Gelişmelerin de benim doğruluğumu teyit ettiği görülüyor. Kimseye kırgın veya dargın değilim. Bu partiyi bu duruma düşürenlerin de Allah bin türlü belasını versin. Ben vicdanen çok rahat bırakıyorum. Bu zaman zarfında bana yardımını esirgemeyen yönetim kurulumuza ve seçmenimize teşekkür ederim."

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