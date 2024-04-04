İYİ Parti’de ilk başkan adayı ortaya çıktı. Kurucular Kurulu Üyesi genel başkan adayı olduğunu açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Parti’de ilk başkan adayı ortaya çıktı. Kurucular Kurulu Üyesi genel başkan adayı olduğunu açıkladı
İYİ Parti Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz'ın genel başkanlık için ilk adaylığını ilan eden isim olması dikkat çekti.

İYİ Parti içerisinde devam eden seçim sonuçları tartışmaları sürüyor.

Parti, yerel seçimlerde beklenen başarıyı elde edemeyince, bu durumun yankıları devam ediyor.

Seçimler sonrasında bazı üst düzey yetkililerin istifaları geldi ve istifa çağrıları artarken, Genel Başkan Meral Akşener olağanüstü bir kurultay kararı aldı.

Tartışmalar devam ederken, Günay Kodaz sosyal medya üzerinden genel başkanlık için aday olduğunu duyurdu.

Günay Kodaz, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları belirtti:

"İYİ Partimizin Olağanüstü Kurultay kararı aldığını Sn. Akşener ilan etmiştir. Yapılacağı açıklanan olağanüstü kurultayımızda İYİ Parti genel başkanlığına aday olduğumu kamuoyu ile saygıyla paylaşırım."

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Kodaz, seçimler sonrasında yaptığı bir açıklamada Akşener'i görevden ayrılmaya çağırmıştı.

GÜNAY KODAZ KİMDİR?

Günay Kodaz, İYİ Parti’nin kurucu üyelerinden biri olarak bilinir ve Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesine bağlı İğde beldesinde dünyaya geldi.

Eğitim hayatına İğde’de başlayıp, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı.

Liseyi Çorum’daki Sağlık Meslek Lisesi’nde bitiren Kodaz, üniversite eğitimini Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde aldı.

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde Tarih Öğretmeni olarak görev yapmış, dil eğitimi almak üzere İngiltere’ye giderek The English Language Centre Eastbourne’da İngilizce öğrendi.

Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nden Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesi elde etti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener; partinin Merkez Disiplin Kurulu’nun eski başkanı Ethem Baykal ve kurucu üyeler Sevinç Gümüş, Tamer Kayaalp, Musa Ertugan, Günay Kodaz ve İsmet Koçak’ı, genel başkanın onayıyla disiplin kuruluna kesin ihraç talebiyle sevk etmişti.

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