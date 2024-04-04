Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler

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Ocağımızı dağıttın istifa et. İYİ Parti kurucusu Vedat Bayram'dan Meral Akşener'e zehir gibi sözler
Yerel seçimden hezimetle çıkan İYİ Parti'de Kurucular Kurulu Üyesi Vedat Bayram Meral Akşener'e istifa et çağrısı yaptı. Bayram, Akşener'e yönelik çarpıcı ifadeler kullandı.

Yerel seçim sonuçlarının deprem yarattığı İYİ Parti'de Meral Akşener'e yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. Seçimlerde büyük bir yara alan İYİ Parti'de Akşener'e bir istifa çağrısı da partinin kurucular kurulu üyesi ve 25. Dönem Milletvekili Vedat Bayram'dan geldi. Bayram sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Akşener'e sert sözlerle yüklendi.

Akşener'e "Türk siyasi tarihine sürülmüş kara bir leke, Türk milliyetçilerinin sırtına saplanmış paslı bir hançersin." diyen Bayram sözlerinin devamında ise, "Ocağımızı dağıttın!.. Milletin umuduyum diye çıktın, her şeyi berbat ettin. İstifa et, kongreye gidelim." ifadelerini kullandı.

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İSTİFA YERİNE KONGRE KARARI ALDI

İYİ Parti'nin hezimetle çıktığı yerel seçimin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener yaptığı ilk açıklamada, istifa kararı yerine olağanüstü kongre kararını açıklamıştı. Diğer yandan TV100 canlı yayınından açıklamalarda bulunan İYİ Parti Antalya Milletvekili Uğur Poyraz ise, İYİ Parti'nin yerel seçim stratejisinin oluşturmadığını belirterek, partinin seçim kampanyasındaki dilini eleştirmişti.

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