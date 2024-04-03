İYİ Partili Uğur Poyraz'dan Akşener açıklaması. 'Aday olacağını düşünmüyorum'

Yerel seçimlerde büyük yara alan İYİ Parti'de sular durulmuyor. Buğra Kavuncu ve Burak Akburak'ın partideki görevlerinden istifasının ardından partinin kurucularından Antalya Milletvekili Uğur Poyraz'dan da çarpıcı açıklamalar geldi.

TV100'deki Taksim Meydanı programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Poyraz, seçim sonucunun ders niteliğinde olduğunu ifade ederken, İYİ Parti'nin yerel seçimdeki kampanya modelinin yanlış olduğunu belirtti.

Poyraz, "İYİ Parti'de dört yıl boyunca yerel seçim stratejisi oluşturulmamış" derken, olağanüstü kongrede İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in aday olmayacağını düşündüğünü söyledi.

8 AYDIR NEDEN SUSKUN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Gürkan Hacır'ın "İYİ Parti açısından bakarsanız seçim sonuçlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? İYİ Parti’nin 31 Mart karnesi nasıl?" sorusu üzerine Poyraz, şu ifadeleri kullandı:

"8 aylık suskunluğum içerisinde görüşlerimin tamamını Partinin yetkili kurullarında Sayın genel Başkana tek tek ifade ettim. Görüşlerimin farklı noktada olduğu alanlarda ise hem Belediye Başkan Adaylarımızın, hem Belediye Meclis Üyesi Adaylarımızın ve yürütülen Yerel Seçim atmosferinde partimin herhangi bir şekilde tartışma konusu olmaması için görüşlerimi dışarda beyan etmekten imtina ettim. Bu görüşlerden bir tanesi bu ittifaka ilişkindir. Daha doğrusu ittifak da değil ortak adaydır."

"SEÇİM SONUCU DERS NİTELİĞİNDE"

"Bu seçim sonuçlarının her biri bir ders niteliğindedir. Bugünü herkes dünle izah etmeye çalışıyor. Toplum değişti, Dünya değişti, iletişim değişti."

"4 YIL BOYUNCA YEREL SEÇİM STRATEJİSİ OLUŞTURULMAMIŞ"

"Ne zaman yapılacağı belli olan bir seçimle ilgili partilerin bir alt yapısı olması lazım. İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla girme kararının paralelinde İYİ Parti’nin 4 yıl boyunca bir yerel seçim stratejisi oluşturulmamış. Bizim 4 yıl içerisinde bir hazırlığımız oluşmamış. Çünkü İYİ Parti’nin Yerel Yönetimler Başkanlığı da bu noktada nasılsa bir ortak aday süreci götürülür diyerek bütün konsantrasyon partinin tüm kurullarıyla genel seçime adapte edilmiş."

"PROBLEM İYİ PARTİ’NİN İLETİŞİMİNDE. BU KAMPANYA MODELİ YANLIŞTI"

"İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla gitmesinde bir problem yok. Problem İYİ Parti’nin kendi adaylarıyla seçime girdiği noktada bunun iletişiminde. Bu iletişim dili, partinin bir kampanya dili haline geldi."

Hacır'ın "Mesela Mansur Bey’e çok sert eleştiriler getirdi Meral Hanım. Ekrem İmamoğlu’na çok sert şeyler söyledi. Bunlar yanlış mıydı diyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak Poyraz, "Ben bu kampanya modelinin yanlış olduğunu söylüyorum. Burada İYİ Parti kendi adaylarıyla girdiği bir seçimde kendi adaylarını öne çıkaracak bir dil kullanmalıdır." dedi.

"AKŞENER KONGREYE GİTMEK ZORUNDA"

"Kongreler biliyorsunuz delegenin karar verdiği alanlardır. Bir kongrede aday olabilmeniz için yeterli sayıda delegenin sizi teklif etmesi gerekiyor. Sayın Genel Başkanının aday olup olmaması kendi iradesiyle alakalı bir durumdur. Bu süreçte bir siyasi partinin Genel Başkanı olarak Sayın Akşener partisini kongreye götürmek mecburiyetindedir. Dolayısıyla da partisini kongreye götürme kararı vermiştir."

BUĞRA KAVUNCU AÇIKLAMASI

"Sevgili Buğra Kavuncu’nun istifa haberini bende buraya gelmeden önce öğrendim. Buğra Kavuncu’ya FETÖ iddiası bulunulduğunda bir televizyon programında çok net ifadelerle bu süreci savundum. Benimle ilgili böyle bir iftira atıldığında Sevgili Buğra bana 4 ay boyunca bir telefon bile açmadı."

“ELBETTE Kİ SAYIN KILIÇDAROĞLU’NA OY VERDİM”

Barış Yarkadaş'ın "Sayın Akşener’in masadan kalkması ve dönmesi Sayın Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesinde sizce nasıl bir etki yarattı? Sayın Kılıçdaroğlu’na oy verdiniz mi?" sorusu üzerine Uğur Poyraz, "Ben elbette ki Sayın Kılıçdaroğlu’na oy verdim" yanıtını verdi.

“YÖNETİMDE OLSAM İSTİFA EDERDİM”

Yarkadaş’ın, “İYİ Parti’nin oylarının düştüğünü söylediniz, siz bugün partide yönetimde olsaydınız istifa eder miydiniz?” sorusuna, “Elbette” karşılığını veren Poyraz, “Şu an istifa etmeyenler etmeli mi?” sorusunu da şu şekilde yanıtladı:

“Bunun kararını, yani burada teşkilat başkanlığı ve yerele yönetimler başkanlığı asli iki birimdir. Ben bu sürecin propagandalarından sorumlu iki başkanlığın da, siyasi işler başkanlığı ve medya başkanlığının da aynı şekilde bu duruşu sergilemelerini bekliyorum. Sayın Oktay Vural ve Kürşad Zorlu’nun. Ben Bunu bekliyorum.”