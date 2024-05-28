İYİ Parti'de istifa eden vekil geri dönüyor

T24'ten Serkan Demirtaş'ın kulis iddiasına göre, 28. dönem Ankara milletvekili Yüksel Arslan'ın İyi Parti'den istifası sonrası, partiyle yeniden görüşmelerde bulunduğu ve muhtemelen partiye geri döneceği konuşuluyor.

Arslan’ın dönüşü, partinin yaklaşan seçimlere hazırlığına dair önemli bir işaret olarak değerlendiriliyor.

Musavat Dervişoğlu'nun bu kararları, parti içindeki farklı kanatları birleştirme ve birlik sağlama çabası olarak yorumlanıyor.

Yıldırım'ın yeniden atanmasına dair resmi açıklamanın önümüzdeki günlerde yapılması bekleniyor.

ESKİ İL BAŞKANI YENİDEN GÖREVE GETİRİLİYOR

Öte yandan, eski İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'ın, İYİ Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu tarafından yeniden eski görevine getirilmesine yönelik bir hazırlık yaptığı kulis bilgileri arasında yer alıyor.

Yener Yıldırım, CHP’nin belediye başkan adayı Mansur Yavaş'ı açıkça desteklemiş ve bu desteği nedeniyle Akşener tarafından görevden alınmıştı.

Bu olay, parti içinde tartışmalara ve eleştirilere neden olmuştu. Şimdi Yıldırım'ın yeniden göreve getirilmesi, İYİ Parti içindeki dengelerin nasıl değişeceği konusunda merak uyandırıyor.

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