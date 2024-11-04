İYİ Parti'deki belediye AKP'ye geçti

Gülüç Belde Belediyesi'nde çalışan bir kadın personele yönelik "sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı" suçundan yargılanarak 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan Belediye Başkanı Gökhan Mustafa Demirtaş, 31 Ekim'de Eskişehir'de gözaltına alınarak tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.

Gökhan Mustafa Demirtaş

Demirtaş'ın hapis cezası sonrası belediye meclisinde seçim yapıldı. Başkan vekilliğine AKP'li Meclis Üyesi Atilla Tarık Semiz seçildi.

GİZLİ OYLAMADA 1 OY FARK

Gülüç'teki Nikah Salonu'nda gerçekleşen belediye meclisi toplantısında, belediye başkan vekilliği seçimi için AKP'den Atilla Tarık Semiz ile İYİ Parti'den Sedat Taşdelen aday oldu. Gizli oylamayla yapılan seçimde Semiz 5 oy alırken, Taşdelen ise 4 oy aldı.

Seçimin ardından AKP Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, AKP Karadeniz Ereğli İlçe Başkanı Muhammet Mücahit Andiç, AKP Gülüç Belde Başkanı İsmail Yılmaz, meclis üyeleri ve partililer, başkan vekili olarak seçilen Semiz'i tebrik etti.