İYİ Parti’den 400 üyenin istifa etti haberine yalanlama

Yapılan açıklamada, Sorgun İlçe Başkan Yardımcısı Durak Kaya'nın istifa ettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtildi. Ayrıca, istifaların gerekçesinin Genel Merkez tarafından açıklanmadığı ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, 22 Şubat 2024 tarihinde ulusal yayın organlarında yer alan haberin gerçeği yansıtmadığı vurgulanarak, önceki yönetime mensup 21 üyenin istifasının yeni yönetimin oluşması sırasında gerçekleştiği belirtildi. Üye çıkışlarının ve yeni üye kayıtlarının olağan olduğu ifade edilerek, son 2 haftada Sorgun İlçe Teşkilatı'na 147 yeni üye kaydı yapıldığı ve bunların 40'ının daha önceki dönemlerde partiden ayrılan ve geri dönen üyeler olduğu bildirildi.

Parti yetkilileri, kamuoyunda partiyi hedef alan negatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu bilgilendirdi.