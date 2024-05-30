İYİ Parti'den Erhan Usta kararı

Düzenleme: Kaynak: AA
İYİ Parti'den Erhan Usta kararı

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'nin Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına atandı.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine, Samsun Milletvekili Erhan Usta getirildi. Konuyla ilgili partiden bir açıklama yapıldı.

Partiden yapılan açıklamaya göre, İYİ Parti Başkanlık Divanı'nda yer alan Ekonomi ve Kalkınma Politikaları Başkanlığı, "Ekonomi Politikaları" ve "Kalkınma Politikaları" başkanlıkları olarak ikiye ayrıldı.

Bu kararın ardından, Ekonomi Politikaları Başkanlığı görevine Erhan Usta atandı. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyeleri Mehmet Aslan ve Ali Demir ise Genel Başkan Başdanışmanları oldu.

Erhan Usta, 9 Eylül 2020 tarihinde Ankara'da düzenlenen törenle İYİ Parti'ye katılmış, rozetini Meral Akşener'den almıştı.

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