İYİ Partiden flaş ittifak açıklaması

Editör: Abdullah Keleş

Genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında Millet İttifakının bittiği yönünde açıklamalar hem CHP hem de İYİ Partiden geldi. İYİ Parti’nin son GİK toplantısı sonrasında Kürşad Zorlu’da 81 il ve ilçede kendi adayları ile seçimlere gireceklerini ifade etmişti.

Bugün Millet ittifakı adına dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ittifak olmadan büyük şehirlerde kazanmanın olmayacağını belirtti.

“HIRSLAR ÖNE KOYULUNCA SEÇİMİN KAYBEDİLECEĞİ AÇIKTIR”

“Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır” mesajını paylaşan Erdem’in yerel seçimlere yönelik açıklaması şu şekilde:

“İttifak sisteminin bu ülkeye yaramadığı, milletin ve sosyal yapının daha da bölünmesine yol açtığı, demokrasiye zarar verdiği açıktır.

Koalisyonların ülkeyi mahvettiği iddiası ile Anayasayı değiştirerek Türkiye’yi %50+1 e mahkum eden AKP ve MHP, Türkiye’yi koalisyondan bin beter olan ittifak rejimine mahkum etmiştir.

Referandum sürecinde Türkiye’ye zarar vereceğini bağıra bağıra uyardığımız yeni anayasa ve %50+1 mahkumiyeti ile yaralı olan Türk demokrasisi çok daha beter hale gelmiştir.

Ancak bugün için ortada kapı gibi duran gerçek güç birliği yapmadan ülkede hiç bir seçimin kazanılanayacağıdır.

Nitekim AKP kendisine yapılan yerel seçimlere ittifak yapmadan girelim çağrısı reddetmiştir.

Hal böyle olup Cumhur İttifakı gerçeği sona ermedikçe önümüzdeki yerel seçimlerde de güç birliği olmadan büyük şehirlerde seçim kazanmak mümkün değildir.

AKP tarafından Türkiye’nin içine sokulduğu ve demokratik bir anayasa olmadan değişmesi mümkün olmayan İttifak rejimini kötülemek ile iktidarı yenmek de mümkün değildir.

Genel seçimi muhalefete kaybettiren ittifak sisteminin kötülüğünün yanısıra asıl Millet İttifakının akıllıca hareket etmemesidir.

Akıl bir yana konup hırslar öne çıkınca seçimin de kaybedileceği açıktır. Akılla, matematik biliminin gerçeği ile, Türkiye düşünülerek, ülkeden ümidini kesen, duyduğu bıkkınlık ve hayal kırıklığı ile muhalefeti cezalandırmak için oy atmaya gitmeyecek olan ‘muhalif seçmenin psikolojisi’ düşünülerek hareket edilmez ise yerel seçimlerde de sonuç değişmez.”