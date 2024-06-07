İYİ Parti’den iktidara hububat alım fiyatı çağrısı. 'Taban fiyatlar artırılmalıdır'

Metin Kurt - Aksaray / YENİÇAĞ

Turan Yaldır, TBMM’de yaptığı konuşmada, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından beklentilerin ve maliyetlerin çok altında açıklanan arpa ve buğday alım fiyatlarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yaldır, son 1 yılda enflasyonun %75, motorinin %109, ekmeğin %150 arttığını hatırlatarak, çiftçinin girdi maliyetlerinde %200'lere varan artışlar altında ezildiğini ve çiftçilerin ÇKS çilesi çekerken, üç kuruş tarımsal desteklemelerini aylar sonra güç bela alabildiğini belirtti.

Çiftçinin hasat ettiği mahsulünü ağzına kadar dolu TMO depolarına dökmek için randevu çilesi çektiğini de dile getiren Yaldır, arpa taban fiyatının %3.5 zam ile 7.250 TL, buğday taban fiyatını %12 zam ile 9.250 TL gibi akıl dışı bir artış ile açıklamanın hangi akla, hangi vicdana sığdığını sordu.

"BU YANLIŞ KARARDAN ÇİFTÇİLERİMİZ TOPRAĞA KÜSMEDEN DERHAL DÖNÜLMELİ"

Yaldır, TMO tarafından kabul edilmeyen çiftçilerin, tüccarlara 6-6.50 TL'den arpalarını, 7-8 TL'den buğdaylarını adeta yok pahasına satmak zorunda kalacakları yönünde bilgiler aldığını aktardı.

Yaldır, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Alınan bu yanlış karardan çiftçilerimiz toprağa küsmeden derhal dönülmeli, hububat taban fiyatları artan girdi maliyetleri ve piyasa koşulları gözönünde bulundurulup, hakkaniyetli olarak artırılmalıdır.”