İYİ Parti'den İşkur'a tepki: Yapılan siyasi rüşvettir

Musa Özdemir - Tokat / Yeniçağ

İYİ Parti Tokat İl Başkanı Erkan Er, yaklaşan yerel seçimler öncesi İşkur'un açtığı iş ilanlarına tepki gösterdi.

Erkan Er, “İŞKUR Tokat, toplum yararına çalışma kapsamında Tokat Merkez’e 205, Pazar’a 45, Başçiftlik’e 20, Sulusaray’a 40, Almus’a 35, Erbaa’ya 120, Niksar’a 50, Turhal’a 70, Zile’ye 60, Reşadiye’ye 40, Artova’ya 25, Yeşilyurt’a 40 temizlik işçisi alacak. Şimdi seçim öncesi yapılan bu hamle, siyasi rüşvet değil de nedir? İnsanların çaresizliğini kullanmak hangi erdemli harekete sığar?” ifadelerini kullandı.

"EMEK SEÇİM RÜŞVETİ OLDU"

İşe alınacak olanların sadece altı ay süreyle çalışacak olmasının da ayrı bir sorun olduğunun altını çizen İYİ Partili Er, “İşsizliği insanların tepesinde Demokles’in kılıcı gibi tutan AKP Parti, bu emek sömürüsünü seçim siyasetine alet etmekten de geri durmuyor. Toplum yararına çalışma, tam anlamıyla sömürüsü düzenine dönüştü” şeklinde konuştu.

"TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Başvuruların 18 Mart 2024 Pazartesi günü saat 24'e kadar yapılacağını ve toplamda 750 beden işçisinin alınacağını aktaran Erkan Er, “İşçilerinin başvuru koşullarını taşıyanlar içerisinden sadece noter kurası yöntemi ile seçilmesi gerekirken liste yöntemine de başvurulabiliyor. Seçim rüşveti olan bu uygulama içerisinde yapılacak haksızlıklar karşısında da duracağız. Liste yöntemi uygulanırsa bu ahlaksızlığın takipçisi olacağız” dedi.

"6 AYLIK DEĞİL KALICI OLSUN"

Çalışanların sadece altı aylık bir süre için alınmasını da eleştiren Er, “Toplum yararına çalışan bu işçilerinin ücretleri fiili olarak asgari ücretin altında kalıyor. İzin ve tatil süreçlerinde ödemelerin yapılmaması ücretin düşük ödenmesine neden oluyor. Asgari ücretin bile yaşam maliyetlerini karşılayamadığı ekonomik kriz koşullarında bu ücretin hiçbir şekilde asgari ücretin altına düşmemesi gerekiyor. Ayrıca kalıcı olması gerekiyor. Aslında yaşadığımız bu olay AK Parti’nin ülkemizi getirdiği noktanın özetidir.” diyerek açıklamasını tamamladı.