İYİ Parti’den istifa eden isim AKP’den Belediye Başkan Adayı oldu

Kaynak: ANKA
İYİ Parti’den istifa eden isim AKP’den Belediye Başkan Adayı oldu
İYİ Parti’den istifa eden Mehmet Tosun AKP’nin Bodrum Belediye Başkan adayı oldu.

Bodrum’un Konacık beldesinde 2 dönem belediye başkanlığı yapan, daha sonra ise 2014 yerel seçimlerinde MHP’den, 2019 yerel seçimlerinde ise İYİ Parti’den Bodrum Belediye Başkanı adayı olan İYİ Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Mehmet Tosun, geçtiğimiz haftalarda partisinden istifa etmişti. Tosun, AKP Bodrum Belediye Başkan Adayı oldu.

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"HAYIRLISIYLA YENİDEN BAŞLIYORUZ"

Mehmet Tosun, sosyal medya hesabından konuyla alakalı yaptığı açıklamada, Erdoğan’ın davetiyle, kendisini makamında ziyaret ettiğini, Bodrum’un sorunları ve çözüm önerileri konusunda görüş alışverişinde bulunduktan sonra, kendisine bu sorunları Cumhur İttifakı çatısı altında çözebileceğinin aktarıldığını ve AKP’den Cumhur İttifakı’nın Bodrum Belediye Başkan adayı olarak görmek istendiğini açıkladı.

Tosun, açıklamasının devamında, “Aldığımız bu sorumlulukla, Bodrum’a hizmet için hayırlısıyla yeniden başlıyoruz" dedi.

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