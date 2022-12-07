İYİ Partili Örs’e saldırı sonrası İYİ Parti’den Meclis görüşmeleri için flaş karar

AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, dün TBMM’de İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’ün üzerine doğru koşarak yumruklu saldırıda bulundu. Olayın ardından kalbi durma noktasına geline Örs, yapılan açıklamalara göre ölümden döndü.

TBMM’de basın açıklamasında bulunan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Örs’ün geçen yıl TBMM’de kalp krizi geçirdiğinin herkes tarafından bilindiğini belirterek saldırının kasıtlı olduğunu ifade etti.

AKP yetkililerine seslenen Örs, Işık hakkında kamuoyunun vicdanını rahatlatacak bir yaptırım uygulanmasını beklediklerini söyleyerek göreve çağırdı. Örs, AKP’nin gereğini yapmaması halinde TBMM bütçe görüşmeleri süresince AKP grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti olarak salonda bulunmayacaklarını açıkladı.

“MECLİS’TE YAŞANAN ŞİDDET OLAYLARINDA HİÇ DEĞİŞMEYEN BİR TARAF VAR”

Dervişoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

Dün TBMM Genel Kurulu’nda yaşanan olay, son dönemlerde bilinçli olarak tırmandırılan gerginliğin geldiği seviyeyi göstermek açısından ziyadesiyle vahimdir. İktidar ve bizzat Cumhurbaşkanlığı makamının kullandığı dilin nasıl bir kurumsallık kazandığının da göstergesidir. Üstelik bu olay TBMM bütçe görüşmeleri esnasında yaşanmıştır. Adalet Bakanlığı’nın ve Yüksek Yargı Organlarının bütçelerinin görüşüldüğü sırada meydana gelmiştir. Meclis’te yaşanan şiddet olaylarında hiç değişmeyen sabit bir taraf vardır. O da AKP tarafıdır. Her olayın bir yerinde mutlaka AKPliler bulunmaktadır. Millet adına milletin haklarını savunan milletvekillerine karşı sözlü ve fiili saldırılar üzülerek ifade ediyorum sürekli hale dönüştürülmüştür. Söyleyecek sözü olmayanların kavgaya ihtiyaç duyması anlayabileceğimiz bir husustur. Bugün geldiğimiz bu noktada AKP kavgadan, tartışmadan, polemikten beslenen bir siyasi oluşuma dönüşmüştür.

“YERİNDE MÜDAHALE EDİLMESEYDİ ÖRS’Ü KAYBETMİŞ OLACAKTIK”

Dünkü elim ve vahim olayda AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık, yapılan bütçe görüşmeleri esnasında önce laf atmakla başlayan sonra saldırıya dönüşen bir eylemi hayata geçirmiştir. Genel Kurul salonunda kürsü yakınlarında bulunan Trabzon milletvekilimiz sevgili Hüseyin Örs’e kürsünün arka tarafından koşarak gelip büyük bir yüzük bulunan eliyle Sayın Örs’e kasten ve vahşice yumruk atmıştır. Milletvekilimize acil şifalar diliyor ve acil şifalar diliyorum. İYİ Parti milletvekillerinin duruma yerinde müdahalesi olamasaydı belki de saldırgan eylemini tamamlayacak ve bugün Hüseyin Örs’ü kaybetmiş olacaktık.

“BASİT BİR YARALAMA DEĞİL, KİŞİNİN HAYATINA KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ”

Sayın Örs’ün geçen sene TBMM’de kalp krizi geçirdiği Meclis’teki bütün milletvekillerinin malumudur. Ayrıca Hüseyin Örs, bütün milletvekillerinin sevgisini, saygısını kazanmış müstesna bir insandır. Hal böyleyken, AKP milletvekili Zafer Işık’ın, yaptığı bu eylemin basit bir yaralama suçu olması da tanımlanması mümkün olamaz. AKP milletvekili Işık’ın yaptığı eylem sonucunda arkadaşımız yaralanmış ve hastaneye kaldırılmıştır. Doktorların ifadesiyle de ölümden dönmüş olduğu açıklanmıştır. TBMM’de yaşanan bu şiddet olayı, elim bir olayın ötesinde bilerek ve isteyerek gerçekleştirilen şiddettir. Bu nedenle yasama dokunulmazlığı karşısında değerlendirilebilecek basit bir şiddetten ya da arbededen bahsetmek mümkün olamaz. Söz konusu olay, TCK’nın 81’inci ve 82’inci maddeleri kapsamına giren, kastı aşan bir eylem olup adam öldürmeyle sonuçlanabilecek, kişinin hayatına karşı işlenmiş bir suçtur. Bu nedenle genel hükümler çerçevesinde olaya sebebiyet veren vekil hakkında da hukuki işlem yapılması gerekmektedir.

Ayrıca işin bir de anayasal boyutu var. Bizler, milletvekilleri olarak biliyorsunuz ki TBMM’de kamu görevi yapıyoruz. Anayasal bir haktan doğan görevin ifasına karşı yöneltilmiş tecavüzler kendi içinde başka suçları da barındırır. Bu yapılan saldırılar muhalefetin muhalefet görevini yapmasını engellemek için yapılıyor ve bizim kamu görevimizi yapma özgürlüğümüzü kısıtlıyor. Meseleye bir de bu yönden bakmanın faydalı olacağı kanaatini taşıyorum.

AKP YETKİKİLERİNE GÖREV ÇAĞRISI

Biz konunun hukuken takipçisi olacağız. Dün, bunla başladık ve Meclis İç Tüzüğü’nün 61’inci maddesinin uygulanması konusunda ısrarımıza bağlı olarak TBMM bütün partilerin mutabakatıyla bahse konu kişiyle ilgili birleşimden çıkarma kararı almıştır. Bu kararın alınmasını sağlayan siyasi partilerimizin grup başkanvekillerine ve Meclis’teki milletvekillerine teşekkür ederim. Ancak AKP’nin yapması icap eden şeylerin olduğu kanaatini taşıyoruz. AKP, milletvekilimize saldıran kişi hakkında gerekli disiplin tatbikatını yapmalı ve Meclis’in mehabetine zarar veren davranışların cezasız kalmasını önlemelidir. Bu kendilerinden büyük bir beklentimizdir. Yoksa biz, kimseden özür falan beklemiyoruz. Bazıları özür dilemeyeceğini açıkladı. Senden özür dilemeni bekleyen mi var? AKP’den beklentimiz hem parlamento grup disiplin yönetmeliğinin gereğini yapması hem de merkez disiplin kurulunun konuyla ilgili tatmin edici bir karar almasıdır. Aksi takdirde yapılan davranış ödüllendirilmiş olacaktır. AKP’nin bu konuda doğru adım atmaması ve bu elim olayla ilgili kamuoyu vicdanını tatmin edici bir karar almaması durumunda bütçe görüşmeleri süresince AKP grubunun konuşmaları esnasında İYİ Parti grubu olarak Genel Kurul salonunda bulunmayacağız. Bunun bir boykot olarak algılanmamasını istirham ediyorum. AKP yetkililerini göreve davet etmek olarak değerlendirilmesini talep ediyorum.

Bu doğru uygulama yapılana kadar bu tavrımızı sürdüreceğimizi kamuoyunun takdirlerine arz ediyorum.