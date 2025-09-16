İYİ Parti'den üreticilere söz: Türkiye yeniden üretecek

Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, "Söz veriyoruz Türkiye yeniden üretecek" mesajı ile esnafın, çiftçinin sorunlarına değinen paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin yeni kampanya videosunu sosyal medyadan paylaştı.

Dervişoğlu'nun paylaşımında yer alan videoda üreticinin sorunlarına değinen ifadeler kullanıldı.

"TÜRKİYE YENİDEN ÜRETECEK"

İYİ Parti lideri Dervişoğlu, videolu paylaşımda "Üreteni yok sayan bir ülkenin yarını olmaz. Söz veriyoruz, Türkiye yeniden üretecek! Yarın seninle başlar" ifadelerini kullandı.

1kapak-008.jpg

Yayımlanan videoda paylaşılan mesaj ise şöyle:

"Bu senin hikayen.

Onlarca yıldır çalışan makineler sustu.

Şimdi burada sessizlik var.

Borç içinde kıvranan patron, işçisine maaş veremiyor.

Üreteni koruyamayan bir ülke ayakta kalamaz.

Söz veriyoruz. Türkiye yeniden üretecek.

Yarın seninle başlar."

