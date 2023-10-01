İYİ Parti’den yeni Anayasa açıklaması: Yerel seçimden sonraya bırakılmalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın yeni Anayasa çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

KAYNAK: ANKA
İYİ Parti’den yeni Anayasa açıklaması: Yerel seçimden sonraya bırakılmalı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Anayasa tartışmasının seçim rekabetini etkileyebileceğinin altını çizen Zorlu, Bizim öngörümüz ve çağrımız bu tartışmaların yerel seçimden sonraya bırakılması yönündedir” dedi.

TBMM 28. Dönem 2. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla bu akşam Meclis'te düzenlenen resepsiyona katılan İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Erdoğan'ın yeni Anaysa çağrısına yanıt verdi. Zorlu, şunları söyledi:

“Yerel seçimlere giderken ülkemizde seçim rekabetini etkileyebilecek bir anayasa değişikliği konusunun bugün değil ama yerel seçimden sonra, İYİ Parti’nin de hassasiyetleri doğrultusunda yürütülebileceğini ortaya koyduk. Bizim öngörümüz ve çağrımız bu tartışmaların yerel seçimden sonraya bırakılması yönündedir.”

“MİLLETİMİZİN GELECEĞİ ADINA BÜYÜK BİR TEHDİT”

Basının İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki halef-selef çekişmesine ilişkin sorusuna da cevap veren Zorlu, şunları kaydetti:

“Bugün sayın Genel Başkanımız, sayın İçişleri Bakanımız Yerlikaya’yla olayın hemen ardından bir görüşme yaptı. Detaylı bilgi aldı. Ben de buraya gelmeden önce sayın Bakanımızla makamında yüz yüze bir görüşme gerçekleştirdim. Çok üzüntülüyüz çünkü bu olay ülkemizin huzur ve dirliğine yönelik son dönemdeki en önemli saldırılardan bir tanesi. Bahsettiğiniz tartışmalara girmeksizin şunu ifade etmek istiyorum.

Türkiye bir yandan ekonomik sorunların baş gösterdiği böylesine bir kriz ortamından geçerken doğrusu ülkemizin iç huzurunu bozmaya yönelik bu tür saldırıları milletimizin geleceği adına büyük bir tehdit olarak görüyoruz. Dolayısıyla bu saldırının arka planındaki tüm detayların bütün çıplaklığıyla ortaya koyulabilmesi için gerekli bütün hassasiyetin ve kararlılığın gösterilmesi konusundaki kararlılığımızı hem Genel Başkanımız telefonla hem ben de Bakanımıza bizzat ifade ettim. Biz bu sürecin takipçisi olacağız.”

“BİZİM ÇAĞRIMIZ BU TARTIŞMALARIN SEÇİMDEN SONRAYA BIRAKILMASIDIR”

Zorlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni anayasa çağrısı ile ilgili soruya da şu yanıtı verdi:

“Biz bu konuda kısmi bir açıklamada bulunmuştuk. Yerel seçimlere giderken ülkemizde seçim rekabetini etkileyebilecek bir anayasa değişikliği konusunun bugün değil ama yerel seçimden sonra, İYİ Parti’nin de hassasiyetleri doğrultusunda yürütülebileceğini ortaya koyduk. Bizim öngörümüz ve çağrımız bu tartışmaların yerel seçimden sonraya bırakılması yönündedir.”

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