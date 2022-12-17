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Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı

Tv100 ekranlarında canlı yayınlanan Yüzler Kulübü'ne katılan İYİ Partili Aytun Çıray, İYİ Parti lideri Meral Akşener'in 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olma konusundaki net yanıtını açıkladı.

Haber Giriş: 17 Aralık 2022 Cumartesi - 10:26
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İYİ Partili Aytun Çıray'dan Akşener'in Cumhurbaşkanı adaylığına net yanıt

Akşener 2023 seçimi için kararını verdi. İYİ Partili Aytun Çıray canlı yayında açıkladı
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İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray, tv100'ün ses getiren programı Yüzler Kulübü'nde tv100 Ankara Temsilcisi Deniz Gürel ve Gürkan Hacır'ın sorularını yanıtladı. 

İYİ Partili Çıray'ın açıklamalarının tamamı şöyle: 

"Bütçe görüşmeleri nasıl gidiyor?" sorusuna yanıt veren İYİ Partili Aytun Çıray, "Klasik anlamda bir bütçe görüşmesi değil. Genel Başkanımızın deyimiyle ‘ucube rejimde’ Meclis’in bütçe yapma yetkisi elinden alınmıştır. Bu akşam herkes ‘Hayır’ dese yine geçmiş olacak" ifadelerini kullandı.

"AKŞENER'İN ADAYI EKREM İMAMOĞLU MU?"

Çıray, tv100'ün Ankara Temsilcisi Deniz Gürel'in "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adayı Ekrem İmamoğlu mu?" sorusuna ise "Bunun sebebi Akşener olsaydı bundan bu sonucu çıkarabilirdik. Bir plan çerçevesinde olması imkansız. Siyaset, proaktif bir hadisedir bazen kırılma noktaları vardır ve liderlik orada ortaya çıkar." şeklinde yanıt verdi.

"HALKIN DESTEĞİNİN SAYIN İMAMOĞLU’NUN YANINDA OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

İYİ Parti lideri Meral Akşener’in İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda desteklendiği konusundaki yorumlara yanıt veren Aytun Çıray, “Yorum serbest, haber hürdür. Bu tür yorumlar olabilir. Ama böyle bir durum yok. Bunu konuşacak bir zamanda yok. Tarihi kırılma anları insanları etkiler. Sayın Erdoğan’ın okuduğu bir şiir nedeniyle mahkûm olduğunda önünün açılıp başbakan olması… Ama şu var bizim Türk milletimiz mağdurun yanındadır. Bunu cumhurbaşkanlığından bağımsız söylüyorum. Bugün devleti yönetenlere karşı halkın desteğinin Sayın İmamoğlu’nun yanında olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"AKŞENER ADAY OLMAMAKTA KESİN KARARLI"

 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in adaylığına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çıray, “Sayın Akşener aday olmamakta kesin kararlı bu anlamda. ‘Başbakan olacağım’ diyor. Böyle bir şeyin gündeme geleceğini asla düşünmüyorum. Bu konuda defalarca konuştuk, özel görüşmelerde dahi kararı kesin” dedi.

"POPÜLARİTESİ EN YÜKSEK SİYASETÇİ SAYIN İMAMOĞLU"

Akşener’in İmamoğlu’na olan desteğini yorumlayan Aytun Çıray, “Bugün popülaritesi en yüksek siyasetçi Sayın İmamoğlu. Sayın Akşener’in bu anlamdaki söylemleri aynı zamanda geleceği olan bir siyasetçiden bahsetmek anlamındadır. Sayın İmamoğlu bence bütün bu yapılanlara rağmen Türk siyasetinde önemli bir figür olacak diye görüyorum” dedi.

"ALTILI MASADA BİR İSİM TELAFFUZ EDİLMEMİŞ"

Çıray, sözlerinin devamında şu ifadeleri kullandı:

"Bu konuda liderler gerçekten çok ketum. Zaten altılı masada bir isim telaffuz edilmemiş ama isim konusunda kendi kafalarında altılı masaya götürecekleri isimde benim bilmediğim kadar Cumhuriyet Halk Partili yöneticilerinde bilmediğini biliyorum.

“KILIÇDAROĞLU, DEVLETİ YÖNETEBİLECEK BİR İNSANDIR”

Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin bir soruya yanıt veren Çıray, “Objektif parametreleri o gün geldiğinde görülecektir ama Kılıçdaroğlu, devleti yönetebilecek bir insandır” dedi.

Çıray, sözlerinin devamında şunları söyledi:

Karar vermemiz gereken insanlar üzerinden çok laik, demokrat ve hür bir Türkiye istiyor muyuz istemiyor muyuz? Biz bir rejim hakkında karar vereceğiz insanlardan çok. Nasıl bir hayat yaşamamız gerektiği konusunda karar vereceğiz. Biz muhalefet olarak hata yapmadığımız sürece bu siyasi iktidarın dönemi bitmiştir. Gidecek”

"OCAK ORTASINDAN İTİBAREN AÇIKLAMA GELEBİLİR"

"Eğer Türkiye altılı masanın adayını bu kadar merak ediyorsa çok ciddiye alıyorlar demektir. Siyasette zamanlama olağanüstü önemlidir, bence Ocak ortasından itibaren açıklama gelebilir. Bazı şeylerin zamanlaması çok önemliydi"

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Adalet adalet
17.12.2022 11:02
Kılıçdaroğlu partisini yönelebiliyor mu? Baş örtüsü çıkışında her kafadan bir ses çıkıyordu Bu CHP herkes bize mecbur gibi düşünüyorlar. Bin yıl geçse de aynı yerde  
 
Misafir
17.12.2022 10:58
Kılıçdaoglu devleti yönetebilecek br insandır derken, senin genel başkanın bu konuda kendini yeterli görmediğinden mi aday ol(a)muyor merak ettim. 6 genel başkan imaamoglunun kuyruğuna takılmış  
 
Nesrin Kurnaz
17.12.2022 10:44
Ayrıcalıklı zümreler oluşturulmasının ve Başörtüsüne anayasal güvence getirilmesinin anayasanın ve insan haklarının eşitlik ilkesine aykırı olduğunu düşünüyorum.  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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