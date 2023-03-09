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İYİ Partili Bahadır Erdem’den Demirtaş'ın mektubuna yanıt

İYİ Partili Bahadır Erdem, Selahattin Demirtaş'ın Meral Akşener'e yazdığı açık mektup hakkında, "Bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz" dedi.

Haber Giriş: 9 Mart 2023 Perşembe - 14:27
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İYİ Partili Bahadır Erdem Demirtaş'ın açık mektubuna yanıt verdi

İYİ Partili Bahadır Erdem’den Demirtaş'ın mektubuna yanıt
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Halk TV'de Sözüm Var programına katılan İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Demirtaş'ın açık mektubuyla ilgili soruya, "Ben Selahattin Demirtaş'ın mektubu hakkında konuşmak istemiyorum. Çünkü siyasette böyle bir metod yok. Ama biz kendi düşüncelerimizi söylüyoruz. Açık söylüyoruz. Hatırlarsanız bu yayınlarda söyledim. AYM kararlarına uyulması, kayyum uygulamalarının demokrasiye aykırı olduğu yahut AİHM kararına uyarken iktidarın sevdiği ya da sevmediği tutuklu gibi bir ayrımın olamayacağını... Bunlar yeni söylediğimiz şeyler değil" yanıtını verdi.

Erdem sözlerine şöyle devam etti:

Ama bizim kesin olan çizgilerimiz var. Milletin çizgisi olduğuna inandığımız için biz onu ortaya koyuyoruz. Her siyasi parti milletin sesidir. Milletin temsilcisi olduğu, milletin değerlerini temsil ederek bunu gündeme getirdiği zaman ancak teveccüh görür ve yaptığı siyaset bir işe yarar diye düşünüyorum.

85 milyonun da inandığını düşündüğümüz terör konusundaki şeylerimiz netti. Bunu hep söyledik, bugünde netiz dolayısıyla bizde değişen bir şey yok. Hep aynı şeyi söylüyoruz.

NE OLDU

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, hapishaneden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açık mektup yayınladı.

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