İYİ Partili Başkan kalp krizi geçirdi! İşte son durumu...

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İYİ Partili Başkan kalp krizi geçirdi! İşte son durumu...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu'nun kalp krizi geçirdiği ve anjiyo yapılmasının ardından sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin İYİ Parti İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu'nun kalp krizi geçirdiği belirtildi.

Hastaneye kaldırılan Sütçüoğlu'na anjiyo yapıldığı bildirildi.

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İYİ Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Fehmi Yörük, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu’nun kalp krizi geçirdiğini doğrulayarak, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ayvalık İlçe Başkanı Gülten Sütçüoğlu, "Dün öğle saatlerinde kalp krizi geçirdiğimi hissettim. Yanımdaki arkadaşlarıma durumu ilettim. Sağolsunlar hemen beni hastaneye kaldırdılar. Edremit’te başarılı bir operasyonun ardından çok şükür şimdi sağlığıma kavuştum. Sanırım yarın hastaneden taburcu olacağım. Rahatsızlığım sürecinde arayan, soran ve dualarını eksik etmeyen Ayvalık halkı başta olmak üzere tüm dostlarıma sonsuz şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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