İYİ Partili başkandan yabancıların su ve nikah ücretlerine zam kararı

Belediyenin toplantı salonunda kentteki basın mensuplarıyla bir araya gelen İYİ Parti Nevşehir Belediye Başkanı Arı, 31 Mart yerel seçimlerinden sonra kent için çalıştıklarını ifade ederken, sığınmacıların Nevşehir'den gitmelerini istediğini dile getirdi.

"NİKAH ÜCRETİ 15 BİN LİRA BOL BOL EVLENEBİLİRLER"

Sığınmacıların su tarifesi ve resmi nikah işlemlerine zam yapacaklarını duyuran Arı, suyu çok israf ettiğimizi belirterek, bölgede en çok su sıkıntısı yaşayabilecek şehrin Nevşehir olduğuna dikkat çekti.

Arı, ayrıca sığınmacıların su ücretlerine yüzde 250-300 zam yapacaklarını belirterek, nikah ücretlerini de 750 liradan 15 bin liraya çıkacaklarını duyurdu.

Arı, konuşmasının devamında, “Bol bol evlenebilirler. Bu şehirde bu konulardan dolayı huzursuz olan varsa başka şehre gidebilir" diye konuştu.

"YÜZDE 53 BANA BUNUN İÇİN OY VERDİ"

Ruhsatı olmayan iş yerlerinin de kapasına kilit vuracaklarını belirten Arı, yabancı kimseye de ruhsat vermeyeceğini belirterek, yüzde 53 oyu bunun için aldığını öne sürdü.