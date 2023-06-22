İYİ Partili Bilge Yılmaz faiz kararının perde arkasını açıkladı

İYİ Partili Bilge Yılmaz, Merkez Bankası'nın aldığı faiz artışı kararının ardından konuştu.

İYİ Partili Bilge Yılmaz faiz kararının perde arkasını açıkladı

14-28 Mayıs seçimlerinin ardından yeni kabinede Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Mehmet Şimşek'in atanmasıyla Eylül 2021'den bu yana uygulanan ekonomik modelde son gelindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ısrarıyla uygulanan eski ekonomik model, düşük faiz politikasına dayandığından, yüzde 19'dan başlayan seyir yüzde 8,5'te sonlanmıştı.

Türk Lirası'ının itibarını düşüren ve vatandaşın cebini yakan ekonomi modelinin bitişi ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Hafize Gaye Erkan başkanlığında politika faizini yüzde 15'e çıkardı.

"YARATILAN SAHTE İYİMSERLİK YARINIMIZDAN ÇALINAN GÜVENDİR"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bilge Yılmaz, Merkez Bankası’nın 26 ay sonra politika faizini yüzde 15'e artırmasına ilişkin konuştu. Türkiye'nin zayıf adımlarla gidebileceği bir yerin kalmadığını ifade eden Yılmaz faiz artışı ardından şu eleştiriyi yaptı:

Doğruları yapmaya cesaretiniz yoksa bu işe talip olmayacaktınız. Yetkiniz yok, cesaretiniz yok, ekibiniz yok, programınız yok.

Yarattıkları garabetin kendilerini de yutacağını fark edince AK Parti’nin piyasaya sürdüğü ‘rasyonele dönüş’ sözünün safsatadan başka bir şey olmadığını bugün açıkça gördük.

Ekonomide kurtuluşumuz etkili bir para politikası ve iyi hazırlanmış bir istikrar programı ile mümkün ama ortada rasyonel politikalara dönüşü başaracak ne kadro ne istikrar programı var. Türkiye’nin yetersiz ve zayıf adımlar ile gidebileceği bir yer kalmamıştır.

Hiçbir güvenilirliği ve saygınlığı kalmayan bir kurulla yol almaya çalışmak ödenecek maliyeti ağırlaştırır. Unutulmamalıdır ki, bugün yaratılan sahte iyimserlik yarınımızdan çalınan güvendir.

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