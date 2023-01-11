11 Ocak 2023 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu

İYİ Parti İstanbul eski İl Başkanı Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı'na getirildi.

Haber Giriş: 11 Ocak 2023 Çarşamba - 20:41
Takip Et

İYİ Partili Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu

Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu
+
Aa
-

Önceki dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.

İYİ Parti'den yapılan açıklamada; "Sayın @SBugraKavuncu Partimizin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…" ifadeleri kullanıldı.

İşte o paylaşım:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Seçmen
11.01.2023 20:57
Herhalki siyaset babadan oğula geçen birşey olmaliki Buğra Kavuncu görevde yükselme onun akabinde milletvekilidir.İşte siyasetin bu yönünü hiç sevmiyorum refaransa önem veriliyor  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
1
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
2
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Erdoğan'ı uykusuz bırakacak açıklama Turhan Çömez'den geldi. Açıklamayı okuyan saray eşrafı kütüphaneye koştu
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
3
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿Meral Akşener iktidarın neden Haziran’dan önce seçim istediğini açıkladı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
4
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İzmir’de eski emniyet binası çöktü: Göçük altında arama çalışması başlatıldı
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
5
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İstiklal Caddesi'ni kana bulayan saldırıda yeni gelişme: Türkiye'ye teslim edildi
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
6
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿İmamoğlu'na şimdi de ''Arkadaş'' soruşturması... Savcı ifadeye çağırdı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
7
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Ara transfer harcama limitleri açıklandı
﻿Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu
﻿Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu
﻿Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları yükselişle kapandı
﻿Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
﻿Kocaeli'de tırla çarpışan otomobildeki 2 kişi yaralandı
﻿ Taşınabilir şarj cihazı alev aldı
﻿ Taşınabilir şarj cihazı alev aldı
﻿ Taşınabilir şarj cihazı alev aldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.