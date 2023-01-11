﻿Buğra Kavuncu'nun yeni görevi belli oldu

Önceki dönem İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine getirildi.
İYİ Parti'den yapılan açıklamada; "Sayın @SBugraKavuncu Partimizin Seçim Kampanyasından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyoruz…" ifadeleri kullanıldı.
İşte o paylaşım:
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.