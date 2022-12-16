﻿İYİ Partili Cinisli necip milletin çektiklerini TBMM’de dile getirdi

HAKAN DİKMEN - ERZURUM / YENİÇAĞ

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli necip milletin çektiklerini Türkiye Büyük Millet Meclisin ’de dile getirdi.

Milletvekili Naci Cinisli konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Şimdi, düşünüyorum da kime söylendiği muğlak bu "ahmak" lafına eğer üç seneye yakın hapis cezası, siyaset yasağı getiriliyorsa Meclis Genel Kurulunda yapılan eşkıyalığa ne verilmesi lazım, müebbet mi verilmesi lazım; onu da merak ediyorum açıkçası. Dünkü hukuk garabetinden de daha iyi anlıyoruz ki AK PARTİ korkuyor. Kimden korkuyor? Milletin ta kendisinden korkuyor. Yirmi senedir oynanan demokratlık tiyatrosunda da maske fena hâlde düşmüş durumda. Bu kürsüden önceden de birkaç defa dile getirdiğim gibi AK PARTİ ne millîdir ne muhafazakârdır ne de demokrattır.

AK Parti’nin korktuğundan bahsediyordum. Dünkü talihsiz karar da bu korkuyu tescillemiştir. Zalimliğe, baskıya hep itiraz etmiş olan aziz milletimiz AK Parti’yi tarihe gömecektir. AK PARTİ bu kararla havlu atmıştır. Her şey inceldiği yerden kopar, zulüm en kalın olduğu yerden kopar; bunu da aziz milletimizle paylaşmak istedim.

2023 Yılı Bütçe Kanunu Teklifinin maddelerine dönmem gerekirse, AK Parti’nin hiç değilse bu son, veda bütçesinde bizlerin devlet ve millet menfaatini önceleyen eleştiri ve görüşlerini dikkate almasını, kulak vermesini umarım; aksi hâlde, seçim ekonomisi gibi günü kurtarmaya, seçim kazanmaya yönelik politikalarla millî güvenlik sorunu hâline gelen ekonomimiz daha da zor durumlarda bırakılmış olur.

Sorunlu bir siyasi karar olarak değerlendiriyorum

Ayrıca, 2021 yılı bütçesinin kesin hesabını da görüşüyoruz. 2021 yılı kesin hesabı ayrı olarak görüşülmeli. Elindeki avucundaki her şeyiyle, canından dahi vazgeçerek cumhuriyeti kuran bu aziz millete vergileriyle finanse edilen her bir harcamanın hesabı kuruşu kuruşuna verilmeli. 2021 yılı bütçe teklifi Meclisimizden 1 trilyon 346 milyar lira olarak kanunlaştı. Sayıştay’ın uygunluk bildirimi raporunda ise 1 trilyon 619 milyar liralık bir yılsonu ödeneği olduğu belirtiliyor yani onaylanan bütçeyle gerçekleşen rakamlar arasında 273 milyar liralık bir fark var, haftalarca görüşüp kabul ettiğimiz rakamın yüzde 20 fazlası. Bir buçuk aylık çalışma sonrası bütçe teklifi kanunlaşıyor. Ne bu çalışmamıza ne de milletin helal parasının harcanması gibi bir emanete saygı gösterilmiyor. Yüzde yirmilik fark Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine getirilmeden arka kapıları dolaşarak ödenek artırımlarıyla yapılmış.

Çocuklar okula aç giderken, polisler intihar ederken, öğretmenler atanamazken buna buna eliniz nasıl vardı; hakikaten hayretler içindeyim. Çok üzüntü verici, vicdanlı bir yönetimin yapmayacağı, sorunlu bir siyasi karar olarak değerlendiriyorum.

Bakanlıkların bütçe teklifleri görüşülürken İYİ Parti olarak milletimizin karşılaştığı sorunların giderilmesi, emeklilikte yaşa takılanların haklarına kavuşmaları, esnafımıza destek olunması, şehitliklerimizin ecdadımıza yaraşır bir hâle gelmesi, çocuklara ücretsiz gıda verilmesi gibi birçok alanda düzenleme içeren 26 adet önerge verdik. Ayrıca, önergelerimiz arasında İklim Değişikliği Başkanlığı ödeneklerinin artırılması da bulunuyor. Ekolojik dengenin korunması ve tabiatın doğal dengesinin esas alınarak bir politikanın benimsenmesini önerdik. Ormanlarımızı koruyan ve ağaçlandırma bilincini artıran bir anlayışın yerleşmesi ve sürdürülebilir olması için yine teklifte bulunduk fakat önerilerimizin hiçbiri kabul edilmedi. Sosyal devlet olma sorumluluğuyla çocuklarımızın okullarına aç gitmemesi, sağlıklı ve ücretsiz beslenme hakkına sahip olmaları için önerge sunduk, yine kabul edilmedi.

Vicdanlar mühürlenmiş

Antalya Demre Belediyesi'nin uyguladığı İYİ Partimizin okul çocuklarına ücretsiz gıda yardımı olan Rüzgâr Gülü Projesi bile Millî Eğitim Müdürlüğü ve Kaymakamlık eliyle engellendi. Vicdanlar mühürlenmiş. İnşallah, "Rüzgâr Gülü" adını verdiğimiz bu projemizi iktidarımızda tüm Türkiye'de gerçekleştireceğiz.”