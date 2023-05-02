İYİ Partili Erhan Usta Şehit evine giden yolu bile yapmamışlar

Geçmişte Ayvacık'ta bir Şehit ailesinin evine giden yolun yapılmadığını duyduğunu ve bunu Meclis kürsüsünden dile getirdiğini ifade eden Erhan Usta, "Şimdi aynı şikayeti Terme'de aldım. Şehit evine giden yolları bile yapmıyorlar" dedi.

İYİ Partili Erhan Usta Şehit evine giden yolu bile yapmamışlar

Samsun Milletvekili, İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Adayı Erhan Usta, köy yolları ile alakalı çok ciddi sıkıntılar olduğunu ve bu yönde şikayetler aldığını söyledi. En son Terme’de bununla alakalı bir şikayet aldığını ifade eden Erhan Usta, söyle konuştu:

"Geçmişte Ayvacık'ta bir Şehit ailemizin evine giden yolun yapılmadığını öğrenmiş ve bu konuyu Meclis kürsüsünde de dile getirmiştim. Şimdi aynı şikayeti Terme'de aldım. Yapıma ihtiyacı olduğu söylenen köy yolu üzerinde şehit ailesi olmasına rağmen yol yapılmamış. Bunları yapmamız lazım. Gerekirse yeni yol yapmalıyız. Tabii ki sadece bunlar değil. Mümkün olduğu kadar sıkıntılı tüm köy yollarını yapmamız gerekiyor."

ÖLÜM YOLU

"3 tane çok önemli yol var. Bunlardan biri Ayvacık-Taşova-Erbaa yolu, ikincisi Havza-Vezirköprü-Boyabat yolu. Bunlar için hep başladı deniliyor. Ben bu konuyu Mecliste ne zaman dile getirsem özellikle Havza-Vezirköprü-Boyabat yolunda hemen ertesi gün 3-5 tane kamyon çalışıyor, ikisi çakıl döküyor, ertesi gün yine bir şey yok. Halkımız artık orayı ölüm yolu olarak adlandırıyor."

MERAL AKŞENER İLE KONUŞULMUŞ VE MUTABIK KALINMIŞ PROJELER

"Bir de Asarcık-Tekkeköy bağlantısının yapılması gerekiyor. Asarcık’ta tarım potansiyeli var. Fakat yolları yeteri kadar olmadığı, ulaşım imkanı olmadığı için ve kısa ulaşım imkanları olmadığı için gelişemiyor. Asarcık’ı bu anlamda geliştirmemiz lazım. Projelerimiz arasında Doğu-Batı çevre yolları var. Bunlar sayın Genel Başkanımız Meral Akşener ile konuşulmuş ve mutabık kalınmış projelerdir."

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