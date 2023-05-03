İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin oy oranını açıkladı: Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partisinin oy oranının 'yüzde 15'in üstünde' olduğunu söyledi.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, partisinin oy oranını açıkladı: Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Habertürk'te Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Zorlu, partisinin oy oranını açıklarken, seçimin birinci turda biteceği tahmininde bulundu.

Zorlu, şu açıklamaları yaptı:

"SİNERJİNİN MİLLETİMİZDE KARŞILIK BULDUĞUNU GÖRÜYORUZ"

"Eve, pazara girdiğimizde pazarcı oradan bağırıyor 'Bir oy Kemal'e bir oy Meral'e' diye. Sinerjinin milletimizde karşılık bulduğunu görüyoruz. Şu anda yüzde 15'in üstünde oy oranının çıktığını söyleyebilirim. Bunun adım adım devam edeceğine inanıyorum. Sahanın sesi anketlerden biraz farklı. Kaygılar, endişeler ortak. Milletimizin geleceğine bakış ortak. Bu ortaklaşmanın insanları yönlendirdiğine inanıyorum. Partiler kişilerden ötedir, üstündür. Partinin bütünsellik içinde başarıya taşınması İYİ Parti için vazgeçilmezdir.

"MİLLETİMİZİN FAYDASINA OLACAKTIR"

Bugün sayın Kılıçdaroğlu, iki büyükşehir belediye başkanımızla mitingler gerçekleştiriyor. Zaman zaman ortak mitingler yapılıyor. Son 5 senedir anketlerde öne çıkan hangi isim varsa bugün artık hepsi bütün. Sayın Yavaş sosyal devlet politikaları ve tarımla ilgili, sayın İmamoğlu da şehircilikle ilgili Cumhurbaşkanı yardımcısı görevinde bulunacak. Ülkemizin iki büyük şehir belediye başkanı bizzat bu inşa süreciyle görevlendiriyorlar. Bu çok anlamlı. Bu sonuçta milletimizin faydasına olacaktır. Devletimizin yaralarını sarma konusunda bize çok ciddi zaman kazandıracaktır.

"BİRİNCİ TURDA BİTECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bu ivmelenme, milletimizdeki bu sinerji devam ettiği takdirde, 14 Mayıs'ta sandıklara sahip çıkmayı başarabilirsek birinci turda biteceğini düşünüyorum. Biz kendimizi anlatıyoruz, farklılıklarımızı ortaya koyuyoruz. İYİ Parti olarak mevcut yönetim sisteminin milletimize dayattığı gerçeklik var. Cumhurbaşkanını seçeceğiz bunun yanı sıra parlamento dağılımını milletimiz belirleyecek. Maalesef koalisyonları ortadan kaldıracağız diyen iktidar şimdi kendisi en büyük koalisyonu yaptı. TBMM'de birinci parti olma hedefimiz var. Bunu başarıp başaramadığımızı göreceğiz. AK Parti kurulduğunda ANAP'ın kuruluşu gibi 4 eğilimin olduğu gibi bir tabloyla. Sonrasında merkez sağın kendisi olduğunu iddia eden AK Parti. 2011 yılına geldiğinde Türkiye'de siyasetin merkezinde çok ciddi yelpaze değişimi oldu. Kararsızların hızla artışını sağlayan bu oldu. 2017'de İYİ Parti doğdu. Biz Türkiye'nin milli merkezi olarak kendimizi tanımlıyoruz. Vazgeçilmezlerimiz demokrasi, adalet, hukukun üstünlüğü, insan onuruna yakışır gelir elde etmesi, gençlerimizin ülkelerinde yaşayarak, üreterek kalabilmelerini başarmak. 15 Mayıs sabahı Türkiye'deki kadınlar çok daha başka bir ülkeye uyanacak."

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