Caddede otomobilin yolcu koltuğunda gördüğü annesini tabancayla vurdu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Yunus Emre Mahallesi'nde 17 yaşındaki S.D., bir otomobilin yolcu koltuğunda otururken gördüğü annesi B.D.'ye tabancayla ateş etti.
35 yaşındaki kadın kurşunların vücuduna isabet etmesiyle ağır yaralandı.
B.D. çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. S.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay yerinde polis ekiplerince yapılan incelemelerde 7 adet boş kovan bulundu.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.