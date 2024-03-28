İYİ Partili isim AKP’nin adayı için çekildi

Kaynak: AA
İYİ Partili isim AKP’nin adayı için çekildi
İYİ Partili Belediye Başkan adayı seçimden çekildiğini açıkladı. Sinanpaşa Belediye Başkan adayı Hasan İnan, AKP'li başkanı destekleyeceğini duyurdu.

İYİ Partinin Afyonkarahisar Sinanpaşa ilçe belediye başkan adayı Hasan İnan, AKP’li Belediye Başkanı'na destek için adaylıktan çekildiğini açıkladı.

Hasan İnan, yaptığı yazılı açıklamada, AKP yöneticileri ile Sinanpaşa'nın refah seviyesinin artırılması için görüşme yaptığını belirtti.

"ERDAL KAHRAMAN'I DESTEKLEME KARARI ALDIM"

İlçenin kaderini değiştirecek Organize Sanayi Bölgesi projesinin hızlı bir şekilde hayata geçirileceğini açık ve net bir şekilde gördüğünü kaydeden İnan, "Ayrıca birçok projeleri hayata geçirebileceğimizden bugün itibarıyla belediye başkan adaylığından çekilerek Erdal Karaman'ı destekleme kararı aldım. Seçimden sonra her konuda kendisinin yanında olacağımın ve projelerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi konusunda gönüllü olarak çalışacağımın bilinmesini kamuoyuna arz ederim." ifadesini kullandı.

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