İYİ Partili isimden Bahçeli'ye: Türk devleti Bedevi çadırı değildir!

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İYİ Partili isimden Bahçeli'ye: Türk devleti Bedevi çadırı değildir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Alevi ve Kürt kökenli bir Cumhurbaşkanı yardımcısı önerisine, İYİ Partili Tolga Akalın’dan dikkat çeken bir çıkış geldi.

İsmail Saymaz'ın Devlet Bahçeli'ye ait olduğunu söyleyerek aktardığı sözler Türk siyasetinin gündemine girdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Akalın, “Cumhuriyet bir büyük Türk mucizesidir. Türk Devleti bir Bedevi çadırı değildir” diyerek Bahçeli’ye sert sözlerle yüklendi.

Cumhuriyetin 102 yıllık tarihinde 12 Cumhurbaşkanının görev yaptığını hatırlatan Akalın, “Bunların dördünün Kürt kökenli olduğu bilinir ya da ifade edilir” dedi.

Akalın, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

Cumhuriyeti kuran büyük adamlar, hepimizi “eşit vatandaş” yaptıkları için, dolayısıyla da devletimizin tüm makamlarında temsilci olmak hepimiz açısından bir hak olduğu için ,bugüne kadar böyle bir ifadeye ihtiyaç duymamıştık. Ancak artık bunu hatırlamak gerekiyor.

Türkiye’de siyaset yapıyorsanız, Cumhuriyetin bu büyük birikim ve kazanımlarının farkında olmalısınız. Cumhuriyet bir büyük Türk mucizesidir. Türk Devleti bir Bedevi çadırı değildir. Bilinen tarih boyunca kesintisiz devletli yaşamış iki büyük milletten biri olan Türk Milleti de sıradan bir millet değildir.

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