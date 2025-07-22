İYİ Partili kadınlardan Yasemin Minguzzi’ye destek!

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde bulunan Özgürlük Meydanı yüreği evlat acısıyla yanan annelerin feryadı ile inledi.

Kadıköy'de bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, tarafından başlatılan adalet nöbeti, toplumsal bir vicdan çağrısına evrildi.

Oğlunun ayakkabılarına sarılarak gözyaşı döken Yasemin Minguzzi’ye, çocuklarını benzer şekilde kaybetmiş başka anneler de dün eşlik etmişti.

Katledilen gençlerin fotoğraflarını taşıyan anneler, cezasızlık politikasına ve yetersiz infaz yasasına isyan etti.

Minguzzi’nin kaleme aldığı metni eyleme destek için gelen şarkıcı Ece Seçkin seslendirdi. Annelerin sessiz çığlığına İYİ Parti’li kadınlar ise suskun kalmadı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun eşi Nahide Dervişoğlu, İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş ve İYİ Parti Kadın Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanı Kevser Ofluoğlu, oturma eylemi başlatan Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi’ye destek olmak amacıyla bugün saat 20.00’de Bakırköy Meydanı’nda olacak.