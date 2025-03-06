İYİ Partili Kavuncu'dan flaş enflasyon açıklaması: Savaşın yıktığı Filistin'de bile bizdeki gıda gibisi yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, “Türkiye'nin bugünkü şartlarına baktığımızda özellikle ekonomik ortamdan dolayı bereketli sofraları maalesef göremiyoruz. Her şeyden önce İPA'nın yapmış olduğu araştırmaya göre gıda enflasyonunun en yüksek olduğu İslam ülkesi Türkiye. Yüzde 41.76'lara çıkmış bu rakam. Bir büyük trajedi yaşayan, savaşın yıktığı Filistin'de bile bizdeki gıda enflasyonunun yarısı bile yok" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin bazı veriler paylaşan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin nasıl yoksulluğa mahkum edildiğini, Türkiye'de milletin nasıl bağımlı hale getirildiğini iktidarın kendi açıkladığı veriler ile paylaşmak istiyorum. Mübarek ramazan ayındayız. Tabi o eski ramazan sofralarının bereketinden çok bahsedebilecek durumda değiliz maalesef. Eskiden ramazanı ailelerimiz ile birlikte bir bayram gibi kutlardık. Ancak bugün bu durumda mıyız çok büyük bir soru işareti. Herkes eline, diline hakim olurdu eski ramazanlarda. Söylediği sözlere, yaklaşımın şekline, hitabına dikkat ederdi. Ramazanlarda mesele sadece aç kalmak değildi. Bunlar ön planda olurdu. Herkes özen gösterirdi. Şimdi Türkiye'nin bugünkü şartlarına baktığımızda özellikle ekonomik ortamdan dolayı bereketli sofraları maalesef göremiyoruz. Her şeyden önce İPA'nın yapmış olduğu araştırmaya göre gıda enflasyonunun en yüksek olduğu İslam ülkesi Türkiye. Yüzde 41.76'lara çıkmış bu rakam. Bir büyük trajedi yaşayan, savaşın yıktığı Filistin'de bile bizdeki gıda enflasyonunun yarısı bile yok. Yüzde 21'ler civarında Filistin'deki gıda enflasyonu. İstanbul'da temel ürün gruplarında 2024 ramazanında mutfak harcamaları 7 bin 249 lira tutarken bu yıl 10 bin 565 liraya çıkmış. Yani yüzde 45.75 temel gıda ürünlerinde ciddi bir artış olmuş. Ramazan pidesi son iki yılda İstanbul'da yüzde 150 zamlanmış. "Aile ile birlikte gelin iftarı bu akşam dışarıda yapalım" gibi bir cümle sanırım Türkiye'de hiçbir evde kurulmuyordur. Dışarıda fiyatlar daha da korkunç bir noktaya ulaşmış durumda."

"TÜRKİYE'DEKİ BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUN MİDESİ TAM OLARAK DOLMUYOR"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun Türkiye'de halkın yüzde 25'inin aşırı kilolu olduğuna dair yaptığı açıklamaya tepki gösteren Kavuncu, "Tüm bu sıkıntılar yaşanırken o kadar kopuk ki iktidar halktan. Sağlık Bakanı çıkıp bir açıklama yapıyor, "Türkiye'de halkın yüzde 25'i aşırı kilolu'. Tabi halk protein alamadığı için ekmeğe yüklendiği için beraberinde de bu aşırı kilo problemi geliyor. Sayın Bakan da bir tavsiyede bulunuyor, "Kilo vermenizin iki temel yolu var. Bir, hareket edeceksiniz, iki midenizi tam doldurmayacaksınız'. Sayın Bakan hiç merak etmeyin Türkiye'deki büyük çoğunluğun zaten midesi tam olarak dolmuyor" ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET NET OLARAK 22 BİN 104 FALAN DEĞİL"

Asgari ücret ve en düşük emekli maaşının alım gücündeki düşüşe dikkat çeken Kavuncu, şöyle konuştu:

"Asgari ücrete bakıyoruz. Bu enflasyonist ortamda öyle bir hale geldi ki rakamlar, yılbaşından bu yana asgari ücretin alım gücü bin 257 lira eriyerek 22 bin 104 liradan 20 bin 577 liraya düştü. Asgari ücret net olarak 22 bin 104 falan değil. Son iki ayda yaşadığımız enflasyondan dolayı 20 bin 577 lira asgari ücretlinin cebine giren net para. En düşük emekli maaşı biliyorsunuz 14 bin 460 liraydı. Son iki aydaki enflasyon rakamlarını hesap edecek olursanız bu da tam 999 lira eriyerek 13 bin 470 liraya inmiş. Yani en düşük emekli maaşı artık 14 bin 469 değil 13 bin 470 lira. Vatandaşa büyük bir lütuf gibi sunulan bu zamlar artık eridi, bitti ve yok oldu. Bunlar TÜİK rakamları."

"AŞIRI YOKSULLUK SINIRININ ALTINDA YAŞAYAN HANE SAYISI 3.6 MİLYON"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 3 Mart'ta yayınladığı raporu ele alan Kavuncu sözlerine şöyle devam etti: