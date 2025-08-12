İYİ Partili Kavuncu’dan “komisyon” tepkisi

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de gündeme dair basın toplantısı düzenledi.

Sahte diploma skandalına değinen Kavuncu, “Bu olay bugünkü iktidarın yaşadığı savrulmanın çok açık bir göstergesi” değerlendirmesini yaptı.

İki memurun, e-imzalarının başkaları tarafından kullanıldığını fark etmesi üzerine soruşturmanın başladığına işaret eden Kavuncu, “Bu işi organize edenlerin dikkatsizlikleri olmasa bu işi de öğrenemeyecektik” dedi.

İktidarın her alanı tahrip ettiğini savunan Kavuncu, daha önce aynı suçtan yakalanan şebekenin daha sonra serbest bırakıldıklarına işaret etti.

İktidarın ayakta kalabilmek için sadece kendisine odaklandığını dile getiren Kavuncu, “Deprem oluyor, on binlerce insanımızı kaybediyoruz. Orman yangınları çıkıyor, yüzbinlerce hektar orman alanımız heba oluyor. O kadar kendilerine odaklanıyorlar ki; dün terörist dedikleriyle bugün bizlere özgürlük savaşçısı olarak dayatmaya çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

Kavuncu, sahte diploma skandalıyla birlikte ‘alın teriyle çalıştığımda bir yere varırım’ düşüncesinin tahrip edildiğini ekledi.

“Sınırsız güç nasıl bir canavara dönüştü bunu hep birlikte görüyoruz” diyen Kavuncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu canavarı beslediğini söyledi.

Gençlere seslenen Kavuncu, “Bu iktidarın artık anlatacağı bir şey kalmadı. Türkiye yeni bir hikaye yazacak. Bu da gençlerle yazılacak” dedi.

TBMM’DEKİ KOMİSYONA YENİ ÜYELER

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’a yapılan çağrıyla başlayan süreç kapsamında TBMM’de kurulan komisyona üye vermemeleri üzerine, İYİ Parti yerine 3 partiden yeni üye istendiğini hatırlatan Kavuncu, “Bu, Meclis Başkanlığı’nın keyfe keder almış olduğu bir karardır” değerlendirmesini yaptı.

Birinci çözüm sürecinde CHP ve MHP’nin dönemin ilgili komisyonuna üye vermeyeceklerini açıkladıklarına işaret eden Kavuncu, “17 kişiyle kurulacak komisyon, 11 kişiyle kuruluyor.