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İYİ Partili isim "İBB tarihinde ilk defa" diyerek açıkladı

İBB İYİ Parti Grup Başkan Vekili brahim Özkan, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla İBB'nin kara kış yardımına dair bilgi verdi ve bu yardımın İBB tarihinde bir ilk olduğunu belirtti.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:25
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İYİ Partili Özkandan İBB tarihinde ilk defa yapılan yardıma dair açıklama

İYİ Partili isim ''İBB tarihinde ilk defa'' diyerek açıkladı
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Sosyal medya hesabından İBB bünyesinde yaşanan gelişmeleri takipçileriyle paylaşan İbrahim Özkan, yine benzer bir paylaşıma imza attı ve İBB'nin gerçekleştirdiği yardıma dair bir açıklamada bulundu.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden kış desteği yapılacağına dair bir bilgi paylaşılmıştı. İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter hesabından yaptığı duyuru ile konuya dair bilgi vermişti.

BİNLERCE AİLEYE DESTEK

İBB Karakış desteği kapsamında binlerce liralık para yardımı yapılacak, aynı zamanda askıda fatura ile vatandaşların fatura giderleri de karşılanacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından verilecek kara kış desteği 76.400 haneyi kapsayacak.

İYİ PARTİLİ ÖZKAN DA AÇIKLAMADA BULUNDU

Sosyal medya hesabı üzerinden İBB'nin yardım kampanyasına dair açıklamada bulunan Özkan, yapılan bu yardımların İBB tarihinde ilk defa olduğunu söyledi ve şu satırları paylaştı:

"İBB Tarihinde ilk defa 31/01/2023 tarihi itibariyle Kara Kış yardımı adıyla Sosyal destek sağladığımız 76.400 aileye 1000 TL yardım yapıldı."

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