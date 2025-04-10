İYİ Partili Paçacı'dan TRT Kanununda değişiklik içeren kanun:

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılması için TBMM Başkanlığı'na kanun teklifi verdi.

Teklifle birlikte, TRT'nin gelir kaynaklarının yalnızca ilan ve reklam gelirleri, TRT tarafından düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamlardan elde edilecek gelirler ile ticari faaliyetlerden ve ortaklarından elde edilecek gelirlerle finanse edilmesi öngörülüyor. Teklifte TRT'nin kamu bütçesinden aldığı payla kamu kaynaklarının siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu ile Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nda değişiklik yapılmasını öngören kanun teklifini TBMM'ye sundu.

TRT'nin kamu bütçesinden aldığı payla kamu kaynaklarının siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi hedeflediği kanun teklifinin ana gerekçesinde şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), anayasal olarak tarafsız, bağımsız ve kamu yararını gözeten bir yayıncılık anlayışıyla kamu hizmeti vermekle yükümlü bir kamu kurumudur. 2954 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kanununda; 'Kamuoyunun sağlıklı ve serbestçe oluşabilmesi için kamuoyunu ilgilendirecek konularda yeterli yayın yapmak; tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak'. TRT'nin genel yayın esasları arasında sayılmıştır. Ne var ki, uzun süredir TRT'nin bu temel ilkelerden uzaklaştığı, özellikle de siyasi yayınlarında iktidar partisi lehine taraflı bir tutum sergilediği diğer bir ifadeyle egemen gücün sesi haline geldiği açıkça görülmektedir. TRT, halkın tüm kesimlerinden topladığı vergilerle finanse edilmesine rağmen, kamuoyunun gözleri önünde sadece iktidarın sesi hâline gelmiş, muhalefet partilerine ve farklı görüşlere ekranlarında yer vermemeyi sistematik bir hale getirmiştir. Kamu yayıncısının tüm siyasi parti açıklamalarının ve faaliyetlerinin haberleştirilmesi ve kamuoyuyla paylaşılması bağlamında eşit, adil ve tarafsız şekilde yayıncılık yapılması için özel bir düzenleme mevcut değildir. Verilen yasa teklifiyle bu eksikliğin giderilmesi amaçlanmaktadır.

"TRT'nin gelir kalemi çeşitli biçimlerde vatandaştan alınan katkı payları oluşturmaktadır"

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunun en önemli gelir kalemi çeşitli biçimlerde vatandaştan alınan katkı payları oluşturmaktadır. Bu yasa teklifiyle, kamu yayıncılığı yapan bir kurum olarak TRT'nin gelir kaynaklarının yalnızca ilan ve reklam gelirleri, TRT tarafından düzenlenecek konser, temsil ve benzeri programlara giriş ücreti ve bu yerlerde yapılacak ilan ve reklamlardan elde edilecek gelirler ile ticari faaliyetlerinden ve ortaklarından elde edilecek gelirlerle finanse edilmesi öngörülmektedir. Hazırlanan kanun teklifiyle TRT'nin kamu bütçesinden aldığı payla kamu kaynaklarının siyasi amaçlarla kötüye kullanılmasının önüne geçilmesi ve çeşitli ürün satışlarından sağladığı zorunlu gelirlere son verilmesi amaçlanmıştır."