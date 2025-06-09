İYİ Parti’li Turan Yaldır’dan TBMM’de sert çıkış: “Bu ihanete sessiz mi kalacaksınız?”

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, TBMM Genel Kurulu’nda terörle mücadeledeki sessizliğe sert tepki gösterdi. “Bu ihanete yalnızca İYİ Parti mi karşı çıkacak?” diyen Yaldır, diğer partilerin milletvekillerine seslendi.

Yaldır, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Meclis’teki diğer partilerin Milletvekillerine sesleniyorum: Ateş sizin evinize düşmedi diye mi susuyorsunuz? Geceleri başınızı yastığa rahat koyabiliyor musunuz? Bu sessizlik evlatlarınıza bırakacağınız onurlu bir miras mıdır?"

Yaldır, İYİ Parti'nin barışa ve kardeşliğe asla düşman olmadığını ancak "Türk ile Kürt küs değil ki barışsın" diyerek bu süreçlerin samimiyetsizliğine dikkat çekti.

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Konuşmasında tarihe mal olmuş örneklerle birlik vurgusu yapan Yaldır, şunları söyledi:

"Biz Kürt deyince Diyap Ağa'yı hatırlarız. Kahraman şehidimiz Fethi Sekin'i, şehit Belediye Başkanı Hikmet Tekin'i hatırlarız. Bin yıldır bu topraklarda kardeşçe yaşadığımız, vatan, millet ve bayrak sevdalısı Kürt kökenli vatandaşlarımızı hatırlar, sayar ve severiz."

Yaldır, "Peki siz kiminle neyin çözümünü, neyin barışını yapıyorsunuz?" diyerek yönelttiği sorularla DEM Parti ve PKK arasındaki bağlantıya dikkat çekti:

"PKK demek; KCK, PYD, PJAK demektir. Onları dahil etmeden neyin barışını yapacaksınız? Madem ki terör örgütü ile bu kadar sarmaş dolaş olacaktınız, 6 yıl mağarada esir tutulduktan sonra şehit edilen Astsubay Semih Özbey ve silah arkadaşları için neden kılınızı dahi kıpırdatmadınız?"

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Yaldır, çözümün adresinin Meclis dışında kurulan masalar değil, vatandaşına eşit hizmet götüren kararlı bir devlet anlayışı olduğunu belirtti:

"Sayın Milletvekilleri, Çözüm; kapalı kapılar ardında kurulan masalarda verilen tavizlerde değildir. Çözüm; vatandaşına eşit hizmet götüren, şefkatli ama kararlı bir devlettir."

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