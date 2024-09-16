İYİ Partili Turhan Çömez: HÜDA PAR'ın Anayasa açıklamalarının arkasında AKP var

Halk TV'de canlı yayına katılan İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Anayasa'nın ilk 4 maddesi olmasın istiyoruz" açıklamalarına sert yanıtlar verdi. Turhan Çömez ortaya atılan Anayasa tartışmaları ile kan ağlayan emeklinin çiftçinin unutturulmaya çalışıldığını belirterek "Türkiye gerçeklerinin konuşulmasını istemiyorlar. Türkiye gündemi bu değil." dedi.

AKP'nin Anayasa'nın ilk 4 maddesini tartışmaya açamadığını vurgulayan Çömez, "Ne dedi AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı? 'Başından sonuna Anayasa'yı değiştireceğiz' dedi. O zaten niyetlerini belli etti. Ama tartışma zeminine bu zatı çekmek istiyor. O da mal bulmuş mağribi gibi kendisini ortaya attı. Saçma sapan tartışmaları gündeme getirmeye çalıştı." diye konuştu.

Turan Çömez HÜDA PAR'ın Anayasa'yı değiştirme açıklamalarına ilişkin "Hizbullahı lanetleyemeyen, terörü lanetleyemeyen, PKK'yı kınayamayan bir anlayış bu ülkede demokrasi dersi vermeye kalkıyor" diye konuştu.

"DEĞİŞTİRMEYİ GÜCÜNÜZ YETMEZ"

HÜDA Par ve Genel Başkanları Yapıcıoğlu ve AKP yönetimine seslenen İYİ Partili Çömez "Buradan açıkça ona, arkasındaki ağababalarına ve arkasındaki AKP güruhuna sesleniyorum. Birbiriniz Anayasa'nın 1-2-3 ve onları koruma güvencesi veren 4. maddeyi değiştirmeye ne muktedirsiniz ne de gündeme getirmeye cesaretiniz olur. Türkiye'nin gündemi bu değildir. " dedi.

"YENİ ANAYASAYI NE BU MECLİS YAPABİLİR NE DE AKP"

"Kavgayla gürültüyle sanal gündemle ülke devam etsin. Bu isteniyor. Evet herkesin yeni anayasaya ihtiyacı var ama o anayasayı yapacak meclis bu meclis değil. AKP hiç değildir. Siz AYM üyelerini tanımıyoruz diyeceksiniz. Küçük ortağını AYM kapatılsın diyecek. Sonra yeni anayasa diyeceksin. Zaten sandıkta bu millet sana bunun cevabını verdi."