İYİ Partili Turhan Çömez'e AKP üyeliği şoku

İYİ Parti Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, sosyal medya hesabında AKP'nin, annesi ve ablasını sahte parti üyeliği yaptığını açıkladı.

İYİ Partili Turhan Çömez'e AKP üyeliği şoku

İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı ve Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez, AKP’nin annesi ve ablasını sahte parti üyesi yaptığını söyledi.

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Sosyal medyadan annesi ve ablasının AKP’ye üye yapıldığı belgeyi paylaşan Turhan Çömez, “Annem ve ablam hayatlarında ilk kez bir siyasi partiye üye olmak için başvuru yaptı. Tabii ki, İYİ Parti’ye. Ancak Yargıtay üyeliklerini reddetti. Meğer Ak Parti kimlik bilgilerini ele geçirip sahte üyelik yapmış. Yargıya taşıyoruz” dedi.

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Çömez, “Lütfen e-devlet'ten bilgilerinizi kontrol edin” diyerek vatandaşları da uyardı.

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