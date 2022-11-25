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İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyareti sırasında ona çiçek veren öğretmenin iktidar tarafından açığa alınmasına İYİ Parti Kadın Politikaları Başkanı Av. Ünzile Yüksel sert tepki gösterdi.

Haber Giriş: 25 Kasım 2022 Cuma - 20:46
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İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi

İYİ Partili Yüksel’den Giresun'daki öğretmenin cezalandırılmasına sert tepki geldi
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ABDULLAH MUTLU TOKGÖZ - ANKARA / YENİÇAĞ

Yüksel yaptığı bir video paylaşımı ile konu hakkında açıklama yaptı.

Yüksel açıklamasında, “Çiçek vermek ne zaman suç oldu ? Genel Başkanımızın Bulancak esnaf ziyareti sırasında, ona çiçek verdiği için sürgün ve maaş kesim cezaları verilen öğretmen arkadaşımızın haklarını sonuna kadar savunacağız. Adalet herkese lazım beyler. Unutmayın ki ayarını bozduğunuz kantar, bir gün gelir sizi de tartar.” diyerek tepkisini gösterdi.

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