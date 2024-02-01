İYİ Parti'nin adayından 'çekilme' kararı

İYİ Parti Sivas Belediye Başkan adayı Mehmet Ceylan, Sivas İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında adaylıktan çekildiğini duyurdu. Ceylan, bir süre önce kalp krizi geçirdiğini ve adaylıktan çekilmesinin nedeninin sağlık sorunları olduğunu belirtti.

"HAYALLERİM VARDI”

Ceylan, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Sivas'ı büyükşehir, sanayi şehri ve modern bir bilim şehri yapmak gibi hayallerim vardı ama geçirmiş olduğum kalp krizi nedeniyle genel başkanımız Meral Akşener'in de iznini alarak bu kutsal görevimden çekilmek zorunda kaldım.” ifadelerini kullandı ve tüm Sivaslılara teşekkür ettiğini iletti.

YENİ ADAY KİM OLACAK?

Geçtiğimiz günlerde Sivas'a giden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Sivas'tan umutlu olduğunu söylemişti. Seçim çalışmaları hız kesmeden devam ederken Sivas’ta yeni aday çıkartılıp çıkartılmayacağı merak ediliyor.

14-28 Mayıs 2023 tarihlerindeki Genel Seçimlerde Sivas'tan yüzde 7.38 oy alan İYİ Parti'nin, yerel seçimlerde nasıl bir yol izleyeceğinin açıklanması bekleniyor.