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Turhan Çömez'den Soyluyu terletecek soru yağmuru... İYİ Parti'nin kurşunlanmasında sır perdesi aralanıyor

İnan Demirel'le Asıl Mesele programına katılan İYİ Partili Turhan Çömez, Bakan Soylu'ya İYİ Parti'nin kurşunlanmasına ilişkin bir dizi soru yöneltti. Çömez, hareket halindeki bir araçtan ateş edildiğini söyledi.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 12:46
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İYİ Parti'nin kurşunlanmasında sır perdesi aralanıyor

Turhan Çömez'den Soyluyu terletecek soru yağmuru... İYİ Parti'nin kurşunlanmasında sır perdesi aralanıyor
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KRT'de İnan Demirel'le Asıl Mesele programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkan Başdanışmanı Turhan Çömez, İYİ Parti'nin kurşunlanmasına ilişkin  İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bazı sorular yöneltti. 

ÇÖMEZ SOYLU'YA MOBESSE GÖRÜNTÜLERİNİ SORDU

Çömez, uzmanların hareketli bir araçtan ve uzun namlulu silahtan ateş edildiğini söylediğini aktararak şöyle konuştu: 

"Hırsızı kovaladığını söyleyen bekçinin silah ruhsatı var mı? Umuma açık yerde silah kullanma yetkisi var mı? İlk ifadede havaya ateş edildiği söylendi, öyle olsa asla İYİ Parti binasına isabet edemezdi. Havaya ateş ettim diyen bir kişi aradaki kot farkıyla bu kadar derin bir mesafeye nasıl ulaştı? Bu teknik olarak mümkün değil. Bir şarjör mermi boşaltıldı dendi, nerede bu mermilerin devamı? Balistik raporlarını görmek istiyoruz. Neden güvenlik kameraları incelenmedi? Partimizin önünden geçen araçların mobese görüntüleri neden incelenmedi? Takip etmek istediklerini gayet takip ediyorlar. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun görüntülerini gayet servis ediyorlar. Burada açıkça bir tecavüz var, bir partinin il binası kurşunlanmış. Nerede bunun mobese görüntüleri ey İçişleri Bakanı? Uzmanlar kurşunun uzun namlulu bir silahın mermisi olduğunu söylüyor. Tüm bunların cevabını İçişleri Bakanı bize vermelidir."

"İKTİDAR DEĞİŞTİKTEN SONRA TEKER TEKER ARAŞTIRACAĞIZ"

Saldırıya ilişkin detayları paylaşan Çömez, Bakan Soylu'ya seslenerek "Hadi İçişleri Bakanı'nın işini kolaylaştırayım, akşam saat 8 buçukla 9 buçuk arası partimizin önünden geçen bütün Volkswagen minibüslerin hepsinin mobese görüntülerine baksın. Kapısı açık olan var mı el uzanmış mı hepsini incelesin. İncelemedi mi, şurada kaldı 40 gün. İktidar değiştikten sonra biz zaten bunları teker teker araştıracağız. Oraya gönderdikleri CNN muhabiriyle bize algı operasyonu yapmasınlar." diye konuştu.

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