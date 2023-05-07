İYİ Parti’nin seçim çadırını yakmaya çalıştılar

Editör: Ali Öncü

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken partilerin sokaklardaki hareketliliği de devam ediyor. Partiler, vatandaşlara ulaşmak için meydanları seçim çadırlarıyla doldurdu.

Ancak seçim yaklaştıkça provokasyonlar da artmaya başladı. Özellikle İYİ Parti ve CHP çadırlarına karşı eylemler yapılmaya başlandı.

Dün gece de, İstanbul Kartal’da Neyzen Tevfik meydanında yer alan İYİ Parti’nin seçim çadırı ateşe verilmeye çalışıldı. Çadırın bir kısmının yandığı görülürken, çadıra ait fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

CHP SEÇİM ÇADIRI DA YAKILMAYA ÇALIŞILMIŞTI

Beşiktaş'ın Ortaköy semtinde olan CHP seçim çadırı sabah 06.30'da ateşe verildi. Saldırı sonrası çadırda maddi hasar oluşmuş, seçim malzemeleri de kullanılamaz hale gelmişti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, ihbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri inceleme başlatmıştı.