İyileştiren kaza! 35 yıldır tutmayan kalçası çatıdan düşünce iyileşti

Oldukça ender yapılan bir operasyon olan kalça eklemindeki kemik birleşimini çözüp protez yerleştirme ameliyatı başarılı sonuçlandı. Tedavisi devam eden ve ayağa kalkıp yürümek için günleri sayan Ümit Tunç’un (42), 35 yıldır hareket yetisi olmayan sağ kalçası hareket yetisi kazandı.

2 sene evvel köyde çatıdan düşüp sol kalça yuvasını kırdığını söyleyen Ümit Tunç, “Besicilikle uğraşıyorum. 2022 yılında çatıdan düştüm ve sol leğen kemiğim ve sol kalça yuvası kemiğim kırıldı. Buraya geldim. Doktor Burak beyle tanıştım. Beni ameliyat etti ve sağ kalçamda olan sorunu da tespit etti. Sol kalçam düzeldikten bir sene sonra da beni çağırdı geldim. Şimdi de sağ kalça ameliyatını yaptılar. Sağlığıma kavuştum. Hepsine minnettarım” diye konuştu.

Ameliyatı yapan doktorlardan Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Burak Gökgöz ise, “Hastamızla ilk 2022 yılında tanışmamız oldu. Sol kalçasındaki kırık nedeniyle. Hastanemizde cerrahisini gerçekleştirmiştik. O zamandan sağ kalçasındaki hareketsizliğinden şikayetleri mevcuttu. Sol tarafı tamamen iyileştikten sonra sağ kalçasındaki sorun için kliniğimizde protez yöntemiyle hazırlıkları tamamlayıp ameliyatımızı gerçekleştirdik.” dedi.

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"İLK KEZ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi Servisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nizamettin Koçkara da, “Biz Ümit beyle 2 yıldır tanışıyoruz. Daha önce sol kalça kırığı sebebiyle ameliyatını yapmıştık. Sol kalça yuvasındaki kırığın iyileşmesi sonrası sağ kalçasındaki sorundan bize bahsetti. 35 yıl evvel kendisi geçirdiği ameliyatlar sonrasında sağ kalça kemiğinin sağ kalça yuvasına tamamen kaynadığını ve kalça kemiği ile leğen kemiğinin tek ve hareketsiz bir kemik haline geldiğini tespit ettik. Hastanın sağ kalçasında tamamen hareket kabiliyetinin ortadan kalktığını tespit ettik. 35 yıldır sağ kalça ekleminde hareket yoktu çünkü kalça kemiği tamamen leğen kemiğine kaynamıştı. Artık hastamız sağ kalçasını hareket ettirebiliyor ve kullanabiliyor. Sağlığına kavuşması için çok önemli bir adım. Bu ameliyatlar oldukça nadir yapılabilen ameliyatlar. Erzincan’da ilk kez gerçekleştirdik. Hastamız yakında yürüyebilecek” şeklinde konuştu.

Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, hastanenin son senelerde Erzincan dışında çevre il ve ilçelere de hizmet verdiğini aktararak, “Türkiye’de çok ender Erzincan’da da ilk yapılan bir ameliyat oldu. Bu hastamız Giresun’dan geldi. Sağlık en büyük nimet. Bizler de Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak insanların sağlığına kavuşması için elimizden geleni yapıyoruz. Bütün hekimlerimiz canla başla çalışıyorlar.” İfadelerini kullandı.