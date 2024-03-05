Hatalı sünnet bebeğin hayatını kararttı

Adana’da 7 günlükken özel bir hastanede sünnet olan Burak bebeğin ameliyatı yanlış yapıldı. Burak bebek 2,5 aylık olana kadar ameliyatın başarılı geçtiğini düşünen anne Demet Kutluakdoğan, daha sonra bebeğin idrarını dikiş yerinden yaptığını gördü.

Durumu fark eden anne hastaneye bildirince, doktorun hatasını kabul etmesi üzerine Burak bebek tekrar ameliyat oldu ancak durum düzelmedi. Aile, bebeklerinin iyileşme şansının iyice azaldığını belirtti.

ANNE 2,5 AY SONRA FARK ETTİ

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yaşayan Demet Kutluakdoğan ve memur eşinin geçtiğiniz yılın haziran ayında Burak adını verdikleri çocukları dünyaya geldi. Kutluakdoğan ailesi bebeklerini 7 günlükken özel bir hastanede Operatör Doktor A.B.K.’ye ameliyat ettirdi.

Sünnet ameliyatı gerçekleştirildikten sonra doktor tarafından aileye hiçbir sorun olmadığı söylendi. Bunun üzerine aile Burak’ı da alarak evlerine gitti. Ancak 2,5 ay sonra anne Demet Kutluakdoğan, bebeğinin altını değiştirirken idrarın sünnet dikişi yerlerinden geldiğini fark etti. Böylece aile Burak’ı aynı hastaneye tekrar götürdü. Op. Dr. A.B.K. yaptığı testler ve tetkikler neticesinde sünnet esnasında komplikasyon geliştiğini söyleyerek hatasını kabul etti.

Hatasını kabul eden doktor, Burak 6 aylık olduğunda tekrar ameliyat edeceğini ve yapılan hatayı düzelteceğini belirtti. Bunun üzerine aile, doktordan ve hastane yönetiminden şikayetçi olmaktan vazgeçti.

İKİNCİ AMELİYATI DA HATALI YAPILDI

Kutluakdoğan ailesi, bebekleri 6 aylık olunca tekrar hastaneye giderek aynı doktora ameliyat ettirdi. Ameliyattan sonra Burak bebeğin tekrar dikiş yerlerinden idrar geldiği anlaşıldı. Bebeğin yeni bir ameliyatla iyileşebileceği, devlet hastanesi tarafından rapor edildi.

Bunun üzerine aile, tekrar özel hastaneye giderek durumu bildirdi. Ailenin iddiasına göre hastane yardımcı olmadı; ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. A.B.K. ise ‘Ben elimden geleni yaptım’ savunmasında bulundu.

Hastaneden ve doktordan olumlu dönüş alamayan aile, önce Adana İl Sağlık Müdürlüğü’ne sonrasında ise savcılığa suç duyurusunda bulundu.

İYİLEŞME ŞANSI AZALDI

Oğlunun 2 yaşında 1 kere daha ameliyat olacağını söyleyen anne Kutluakdoğan, “Oğlum 6 aylıkken vücuduna genel anestezi almak zorunda kaldı, ameliyat öncesi ve sonrasında birçok tıbbi müdahaleye maruz kaldı. Oğlumu boşuna ameliyat etti ve bunun sonucunda oğlum tekrar ameliyat olmak zorunda” diyen anne, durumun maddi ve manevi olarak yükümlülüğünün kendilerine ait olduğunu ve maddi manevi kayıp yaşattığını ifade etti.

Bu tür ameliyatlarda, ameliyat sayısı arttıkça başarı oranının azaldığını ifade eden anne, doktorun ehli olmayan ameliyatı gerçekleştirerek bebeğinin bir sonraki ameliyatta tamamen iyileşmeye yöyelik şansını da azaltmış olduğunu vurguladı.