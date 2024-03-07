İyilik iki baştan olur atasözünün anlamı nedir?

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İyilik iki baştan olur atasözünün anlamı nedir?
İyilik iki baştan olur atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

İyilik iki baştan olur atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; İş hayatında, arkadaşlık ilişkilerinde ya da yapılacak evliliklerde iki tarafın da iyi davranış sergilemesi ve anlaşabilmesi büyük önem taşımaktadır.

Sadece bir tarafın iyi olması yeterli olmamaktadır. Bu yüzden kişilerin geçinebilmesi için iki tarafın da birbirini sevmesi ve birbirlerinin hakkında iyi düşüncelere sahip olması gerekmektedir.

İYİLİK İKİ BAŞTAN OLUR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"İyilik iki baştan olur, siz iyi olun da geri kalanı önemli değil."

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