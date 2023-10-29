İyon Denizi'nde deprem

AFAD verilerine gör İyon Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Sami Güntürkün Gürel
İyon Denizi'nde deprem

İyon Denizi'nde deprem oldu

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Depremin saati 10:41 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 6.64 kilometre olarak açıklandı.

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