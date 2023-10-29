İyon Denizi'nde deprem oldu
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Depremin saati 10:41 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 6.64 kilometre olarak açıklandı.
AFAD verilerine gör İyon Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İyon Denizi'nde deprem oldu
AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.
Depremin saati 10:41 olarak kaydedildi.
Depremin derinliği ise 6.64 kilometre olarak açıklandı.