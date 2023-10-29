İyon Denizi'nde deprem oldu

AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) verilerinde yer alan bilgilere göre, depremin büyüklüğü 4.1 olarak ölçüldü.

Depremin saati 10:41 olarak kaydedildi.

Depremin derinliği ise 6.64 kilometre olarak açıklandı.