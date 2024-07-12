İzel öyle bir değişti ki... Görenler Serenay Sarıkaya sandı

Bir süredir müzisyen Hakan Verbiç ile aşk yaşayan şarkıcı İzel, şu sıralar Çeşme'de denizin ve güneşin tadını çıkarıyor.

Ünlü şarkıcı İzel bir süredir birliktelik yaşadığı müzisyen sevgilisi Hakan Verbiç ile sosyal medya üzerinden bir karesini paylaştı.

'SERENAY SARIKAYA' BENZETMESİ YAPILDI

İzel'in bir uygulamayla fotoğrafta, kendini bir hayli genç gösterdiği ise dikkatlerden kaçmadı.

İzel'in paylaşımı kısa sürede gündem olurken sosyal medyada 'Serenay Sarıkaya' benzetmeleri yapıldı.

'BU BENİ MUTLU EDER'

Ünlü isim bu yorumların ardından yaptığı açıklamada paylaştığı fotoğrafa yalnızca ince ve basit bir filtre uygulandığını söyleyerek "Ve bir benzetme daha. Bu sefer de güzeller güzeli Serenay Sarıkaya'ya benzetmişsiniz. Bu beni tabi ki mutlu eder." ifadelerini kullandı.

Seranay Sarıkaya Arşivden...

İZEL KİMDİR?

İzel Çeliköz, 29 Nisan 1969'da Yalova'da doğdu. İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olan İzel, üç telli kemençe eğitimi aldı.

Müzik dünyasına 1987 yılında Maksim Gazinosu'nda solistlerin arkasında kemençe çalarak adım attı.

1991 yılında Can Uğurluer ve Reyhan Karaca ile birlikte seslendirdiği "İki Dakika" adlı şarkıyla Türkiye'yi Eurovision Şarkı Yarışması'nda temsil etti.

1995 yılında çıkardığı ilk solo albümü "Adak" ile büyük bir çıkış yakaladı ve ardından "Hasretim", "Ah Yandım" ve "Yakışıklım" gibi hit şarkılarla müzik kariyerini sürdürdü.

İzel, Altın Kelebek ve Magazin Gazetecileri Derneği ödüllerini "En İyi Kadın Pop Sanatçısı" unvanıyla kazandı.