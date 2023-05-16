İzinsiz kullandığı otomobille kaza yaptı yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullandığı ileri sürülen Sinan Y.'nin, karıştığı trafik kazası sonrası yaralı arkadaşını bırakarak kaçtığı iddia edildi.

İzinsiz kullandığı otomobille kaza yaptı yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı

İHA’nın haberine göre, kaza saat 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Y. yönetimindeki 09 AGK 090 plakalı otomobil ile Ahmet K. idaresindeki 38 AFE 619 plakalı otomobil, Terasevler kavşağında çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil hemen yolun karşısında bulunan sokağa kadar sürüklendi. Çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullandığı ileri sürülen Sinan Y'nin kazadan sonra yaralı arkadaşı Yakup G.'yi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi. Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Yakup G.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. 2.54 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı.

Otomobiller çekici ile sokaktan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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