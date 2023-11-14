İzlanda cehenneme hazırlanıyor. Yerin altı fokur fokur kaynıyor

Yanardağ patlaması beklenen İzlanda’da devasa yarıklar oluşurken, bu yarıklardan çıkan dumanlar insanları korkutuyor. 1 günde 900’ün üzerinde depremin kaydedildiği İzlanda adeta cehenneme hazırlanıyor.

Tuncay Özülü KAYNAK: Haber Merkezi
İzlanda cehenneme hazırlanıyor. Yerin altı fokur fokur kaynıyor

İzlanda’nın Reykjanes Yarımadası’nda devam eden sismik hareketlilik nedeniyle birçok yolda ve arazide devasa yarıklar oluşurken, bu yarıklardan çıkan dumanlar halkı tedirgin etmeye devam ediyor.

1 GÜNDE 900 DEPREM

İzlanda'nın güneyinde büyük bir yanardağ patlaması beklenirken, bölgede haftalardır süren on binlerce sarsıntıya her geçen saat yenileri ekleniyor.

Yetkililerin pazartesi günü yaptığı açıklamaya göre Fagradalsfjall yanardağının bulunduğu bölgede 900 deprem kaydedildi. Erimiş kayaların yeryüzüne çıkarak yerleşim yerlerini ve bir jeotermal elektrik santralini vurma tehlikesine karşı ise hafta sonu yaklaşık 4 bin kişi tahliye edildi.

İzlanda Meteoroloji Ofisi'nin yetkilisi "Şu anda muazzam bir belirsizlik var" ifadelerini kullanırken, bir patlamanın olup olmayacağı ve olursa ne tür bir hasar meydana gelebileceğini öngöremediklerini belirtti.

YERİN ALTI FOKUR FOKUR

Halk bölgeyi terk ederken, oluşan yarıkların bazılarından dumanların yükseldiği görüldü.
Uzmanlar, sismik hareketliliğinin düne göre azaldığını ancak yarımadanın altından geçen 15 kilometre uzunluğundaki magma nehrinin hala aktif olduğunu ve şu anda boşaltılmış olan Grindavik kasabasını tehdit ettiğini vurguladı.

Geçtiğimiz cumartesi günü OHAL ilan edilen İzlanda’da Fagradalsfjall Yanardağı’nın yakın zamanda patlaması bekleniyor. Fagradalsfjall Yanardağı, 2021’deki patlama ile 800 yıl aradan sonra volkanik faaliyetlerine yeniden başlamıştı.

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