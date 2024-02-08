İzlanda'da 3. kez yanardağ patladı

İzlanda Meteoroloji Ofisi, yerel saatle 06.00’da bir yanardağın patladığını ve lav püskürttüğünü açıkladı. Lavların ülkenin batısına doğru hareket ettiği bildirildi ancak Grindavik kasabası ve bölgedeki enerji santrali için herhangi bir tehdit oluşturmadığı belirtildi.

RUV televizyonu, yanardağın yakınındaki bazı turistik tesislerin kapatıldığını bildirdi. İzlanda Sivil Savunma ve Acil Durum Yönetimi yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağ patlaması riskine karşı bölgenin daha önce tamamen tahliye edildiğini açıkladı.

Bu, son üç ay içinde aynı bölgede yaşanan üçüncü yanardağ patlaması oldu. İzlanda, ardı ardına yaşanan depremler sonrasında 11 Kasım’da “acil durum” ilan etmiş ve yetkililer, ülkenin güneybatısındaki Grindavik kasabasında önlem olarak tahliye kararı almıştı.

Grindavik yakınlarında 18 Aralık 2023’te bir yanardağ patlaması yaşandı ve 22 Aralık’ta tahliye edilen kişilere evlerine dönmelerine izin verildi. Ancak, aynı bölgede 14 Ocak’ta bir başka yanardağ patlaması daha oldu ve lavların Grindavik’e ulaşması nedeniyle kasaba sakinleri tekrar tahliye edildi.